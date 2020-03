Asylknast »kein Selbstzweck«

Steve Scherer/Reuters Unwürdige Verhältnisse in anderen Staaten verhindern nur selten Abschiebungen aus der BRD (Rom, 6.5.2017)

Katastrophale Zustände in überfüllten Lagern, Tausende Menschen ohne Grundversorgung und Obdach, Ausbeutung in sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen: Die Missstände der italienischen Flüchtlingspolitik sind bekannt. Trotzdem schieben deutsche Behörden Asylsuchende nach Italien ab, wenn sie dort zuerst den Boden der Europäischen Union (EU) betreten haben. Wer sich wehrt, kommt ins Gefängnis. So praktiziert es auch das Kasseler Regierungspräsidium. In einem Fall schob das Amtsgericht Fritzlar dem nun einen Riegel vor. Zwangsausweisung könne, so die Richter, »in einem Europa der offenen Grenzen nicht zum Ziel führen, wenn keine Maßnahmen für die Beheimatung des Betroffenen in Italien getroffen werden.«

Seltene Rücksichtnahme

Das Präsidium hatte die Abschiebehaft beantragt, die gerichtlich angeordnet werden sollte. In ihrem Beschluss, den der Sozialrechtler Harald Thomé vom Erwerbslosenverband »Tacheles« am Dienstag veröffentlicht hatte, betonten die Richter, Freiheitsentziehung sei ein schwerer Eingriff in die Grundrechte. Nur einmal hätten die Behörden bisher in dem besagten Fall versucht, den Betroffenen abzuschieben. Aber bei weniger als zehn vergeblichen Versuchen sei eine Inhaftierung aber von vornherein »unverhältnismäßig«, so die Richter.

Zudem hätte die Haft keinen Erfolg versprochen. Man müsse erwarten, dass der Mann erneut einreise. Und das dürfe er auch, betonte das Gericht, etwa wenn er sich wegen Mangelversorgung oder anderen persönlichen Gründen nicht in Italien aufhalten wolle. Seinen Willen, in Deutschland zu leben, habe er eindeutig kundgetan, mahnten die Richter. So würden hier wohl »Steuergelder in nicht unbeachtlicher Höhe verschwendet«. »Freiheitsentziehung zur Sicherung einer Abschiebung darf vor dem Hintergrund der Menschenwürde nicht zum Selbstzweck verkommen«, heißt es in dem Beschluss.

Wie Asylsuchende in dem EU-Land, das sie zuerst betreten, nach der Rückführung zurechtkommen, interessierte deutsche Behörden bisher wenig. Immer wieder waren Fälle bekannt geworden, in denen ganze Familien auf der Straße landeten und betteln mussten. Im hessischen Kassel ist das nicht anders. Präsidiumsprecher Michael Conrad erklärte auf jW-Nachfrage am Mittwoch, man treffe für die Betroffenen »in der Regel keine besonderen Vorkehrungen«. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) werde lediglich über »Erkrankungen, Medikamentenbedarf, ärztliche oder Sicherheitsbegleitung« informiert. Es müsse diese Informationen dann an den aufnehmenden Staat weiterleiten. Gegen den jetzigen Beschluss des Amtsgerichts habe seine Behörde im übrigen Beschwerde eingelegt, erklärte Conrad.

Wie viele Menschen vom Kasseler Regierungspräsidium in den vergangenen Jahren in Abschiebehaft genommen und letztlich abgeschoben wurden, vermochte der Sprecher nicht auf Anhieb zu ermitteln. Bundesweit sind die Zahlen in den letzten Jahren rapide gestiegen. Nach Angaben der Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hatten die Behörden im Jahr 2015 bundesweit 1.800 Asylsuchende inhaftiert. Zwei Jahre später waren es bereits mehr als 4.000 Menschen. Je nach Bundesland wurden etwa zwischen 40 und 76 Prozent der Betroffenen tatsächlich ausgewiesen. Gerichtsbeschlüsse verhinderten meist die Abschiebung in den übrigen Fällen.

Vereinbarte Aufrüstung

Polizeibeamte und Politiker beklagten in der Vergangenheit eine zu geringe Zahl an Abschiebehaftplätzen, Ende 2019 gab es davon bundesweit 577. Doch die Länder rüsten auf. Hessen verfügt seit zwei Jahren über eine eigene Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt-Eberstadt mit derzeit 20 Haftplätzen. In diesem Jahr soll diese laut eines Landtagsbeschlusses vom Februar auf 80 Plätze erweitert werden.

Den Ausbau der Abschiebehaft hatten die regierenden Fraktionen der CDU und Bündnis 90/Die Grünen bereits im Koalitionsvertrag von 2018 geregelt. Als einzige Fraktion stimmte Die Linke dagegen. Sie rügte, dass viele Personen zu Unrecht eingesperrt würden. Innenminister Peter Beuth (CDU) räumte daraufhin ein, dass Gerichte häufig Inhaftierungen aufgehoben hätten. Auch Flüchtlingsorganisationen erheben schwerwiegende Vorwürfe gegen den Darmstädter Knast. Das Bündnis »Community for All« teilte Mitte Februar gegenüber der Frankfurter Rundschau mit: »Das skrupellose Inhaftieren und Isolieren von Menschen verurteilen wir zutiefst.«