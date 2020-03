Wahlrecht: SPD fordert CDU zu Einigung auf

Berlin. In der Diskussion um eine Verkleinerung des Bundestags und eine dafür nötige Änderung des Wahlrechts hat die SPD die CDU zur Bewegung aufgefordert. Bisher habe die CDU keinen eigenen Vorschlag, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, am Mittwoch in Berlin. Die Fraktion der Sozialdemokraten habe am Dienstag mit großer Mehrheit den Vorschlag der Fraktionsführung angenommen. Über Wochen habe die SPD nur intern mit dem Koalitionspartner und der Opposition verhandelt, erwarte nun aber eine wachsende Dynamik, sagte Schneider. (dpa/jW)