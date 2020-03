BRD unterstützt griechisches Grenzregime

Berlin. Deutschland entsendet zur Abwehr von Geflüchteten 20 zusätzliche Bundespolizisten und einen seetauglichen Hubschrauber nach Griechenland. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums unter der Leitung von Horst Seehofer (CSU) erklärte am Mittwoch auf Anfrage, die Bundespolizisten würden der europäischen »Grenzschutzagentur« Frontex unterstellt. Nach dem Einsatzplan der Griechen sollten diese Beamten nicht auf den Inseln, sondern an der Landgrenze eingesetzt werden. Seit Dienstag seien zudem zwei Beamte vor Ort, um auf den griechischen Inseln zu prüfen, ob das Technische Hilfswerk die lokalen Behörden unterstützen könnte – etwa beim Aufbau winterfester Unterkünfte und einer funktionierenden Wasserversorgung für Geflüchtete. Bisher beteiligten sich 60 Bundespolizisten an den Frontex-Einsätzen in Griechenland. (dpa/jW)