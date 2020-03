Milde gegen Schläger

Jan Woitas/dpa Polizeikräfte führen einen der 250 »Hooligans« ab, die im Stadtteil Connewitz wüteten (Leipzig, 11.1.2016)

Nach gut vier Jahren ist der Neonaziüberfall auf den Leipziger Stadtteil Connewitz im Januar 2016 noch immer nicht vollständig juristisch aufgearbeitet. Nur 78 der 203 Beschuldigten sind bisher verurteilt worden, in 20 Fällen davon sind die Schuldsprüche rechtskräftig, wie vergangene Woche Lokalmedien berichteten. Fünf weitere Prozesse beginnen zwischen März und Juli vor der Jugendstrafkammer am Amtsgericht Eilenburg.

Bislang verhängten die Gerichte milde Urteile gegen die rechten Schläger. Die meisten seien mit Bewährungsstrafen von zwölf bis 20 Monaten davon gekommen, einige müssten Arbeitsstunden leisten, hieß es seitens der Justiz. Prozessbeobachter hatten in fast allen Fällen die Verfahrensweisen scharf kritisiert: Die Sitzungssäle seien so klein gewesen, dass die Justiz sogar Pressevertreter ausgeschlossen habe. Außerdem habe es immer wieder Deals mit den Angeklagten gegeben – Einlassung gegen Bewährung.

Am Überfall waren rund 250 vermummte Neonazis beteiligt, darunter mutmaßlich auch der JVA-Beamte Kersten H., was erst im vergangenen Jahr bekannt wurde. Noch drei Jahre nach dem »Sturm auf Connewitz« verrichtete der 34jährige unbehelligt seinen Dienst in den Justizvollzugsanstalten (JVA) Leipzig und Bautzen, bevor er Anfang 2019 vorläufig suspendiert wurde – obwohl sein Name der Polizei bekannt war. H. soll laut Recherchen des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer auch Gleichgesinnte bewacht haben. In der JVA der Messestadt saß demnach von Mai 2015 an der Rädelsführer der rechtsterroristischen »Old School Society«, Markus W., in Untersuchungshaft. Der Vorwurf gegen H. decke sich dem Bericht vom September zufolge mit Hinweisen der Gefangenengewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO). Zudem habe ein Exgefangener der JVA den Beamten H. häufig zusammen mit dem ehemaligen Mitgefangenen und Rechtsterroristen Philipp W. gesehen. W. ist bekannt als Mitglied der »Gruppe Freital«.

Aus dem Landesjustizministerium hieß es im Herbst 2019, H. habe die Ermittlungen gegen ihn verheimlicht. Deshalb habe man ihn nicht auf dem Schirm gehabt. Erst nach einem geplatzten Prozesstermin Anfang 2019 reagierte das Ministerium. Inzwischen musste der Prozess gegen den suspendierten JVA-Beamten schon dreimal frühzeitig beendet oder vertagt werden. Zuletzt war H. im Januar 2020 nicht vor dem Amtsgericht Leipzig erschienen. Jemand habe ihn telefonisch krank gemeldet, begründete sein Anwalt. Richter Markus Pirk ordnete eine Zwangsvorführung an. Als H. nicht auffindbar war, erließ er Haftbefehl. Den hob das Landgericht Leipzig auf Beschwerde des Beschuldigten wenig später als unzureichend begründet auf, wie zuerst der Evangelische Pressedienst berichtet hatte.

Dass die sächsische Justiz den Überfall auf den Leipziger Stadtteil so schleppend aufarbeitet – zweieinhalb Jahre waren allein bis zur Erhebung der ersten Anklagen verstrichen –, begründete der Eilenburger Gerichtsdirektor Norbert Schwarzer vergangene Woche gegenüber dem MDR mit chronischer Überlastung der Behörden. Erst durch einen neu eingestellten Kollegen habe man nun fünf Prozesse terminieren können, sagte er. In Eilenburg werde aufgrund des Jugendstrafrechts verhandelt, erklärte Schwarzer. Das erlaubt, am Wohnort der Angeklagten zu verhandeln, wenn diese zur Tatzeit jünger als 22 Jahre waren. So berücksichtige die Justiz »ihre Eingebundenheit in Familie und Beruf«, sagte der Sprecher und betonte: »Am Wohnort kann man besser eingreifen und unterstützen«, denn die Jugendkammer praktiziere auch »Erziehungsstrafrecht«.

Schon Tage vor dem Angriff auf Connewitz hatten Neonazigruppen im Internet zum »Sturm auf Leipzig« aufgerufen und eine »Überraschung« angekündigt. Die Täter waren vermummt und schwer bewaffnet. Mit Eisenstangen, Holzlatten, Schlagstöcken, Äxten und Feuerwerkskörpern demolierten sie 25 Geschäfte und Imbissläden, steckten eine Wohnung in Brand und griffen Einwohner an. Die Stadt bezifferte den Sachschaden auf rund 113.000 Euro. Vor Ort nahm die Polizei 215 Angreifer vorübergehend fest. Sie erklärte später, viele Täter seien als »rechts motiviert« oder »Gewalttäter Sport« polizeibekannt gewesen.

Das Verharmlosen rechter Gewalt hat in Sachsen Tradition, und entsprechende Gesinnungen herrschen auch in Amtsstuben vor. Laut Sächsischer Zeitung vom 6. Februar führten Behörden seit 2015 im Freistaat insgesamt 17 Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren gegen 16 Polizisten wegen rechter Vorfälle, jedes zweite davon in Leipzig. Meist sei es um rassistische Äußerungen gegangen. Ein Beamter habe den Hitlergruß gezeigt und »Sieg Heil« gebrüllt. Zwei Beschuldigte habe man aus dem Beamtenverhältnis entfernt, fünf vorübergehend suspendiert, fünf weitere Verfahren bereits eingestellt. Die österreichische Justiz stellte Ermittlungen gegen einen Rechtsreferendar aus Chemnitz ein, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am 13. Januar berichtete. Der 27jährige Beamte hätte dort seine Hakenkreuztätowierung offen zur Schau getragen. Auch gegen ihn werde zudem wegen Beteiligung am Überfall auf Connewitz ermittelt, hieß es.