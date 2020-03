© ZDF/DocLab/Francesco Principini Luca (l.) und Gustav (r.) diskutieren über Komplimente für Frauen: »Dicktatorship«

MDR extra

Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten

Neuer Versuch, könnte spannend werden. Mal sehen, ob die CDU-Fraktion geschlossen dem Parlament den Rücken kehrt, wie es die Junge Union fordert. Die FDP ja wohl schon. Obwohl wir eher eine Dauerliveübertragung von der EU-Außengrenze bräuchten ...

MDR, 13.55 Uhr

Reiches Bayern, arme Alte

Bayern ist ja so schön. Sogar die Baumärkte glänzen, wenn man ein paar Bier intus hat. Der Staat, einer der ältesten Europas, gilt als das Musterbundesland, was Wohlstand und Wirtschaft angeht. Dennoch sind dort 20 Prozent der alten Menschen von Altersarmut bedroht, mehr als in den anderen Ländern der Bundesrepublik. In München versucht der Verein »Lichtblick Seniorenhilfe« den betroffenen Rentnern zu helfen. Auf dem Land haben es die armen Alten noch schwerer. Dort sind die Wege zu entsprechenden Hilfsangeboten besonders weit.

3sat, 20.15 Uhr

Dicktatorship

Machos made in Italy

»Einen Penis zu haben bedeutet, an einen Verrückten gekettet zu sein«, schrieb der tolle Sophokles vor mehr als 2.500 Jahren. Das filmisch begabte Duo und Liebespaar Gustav Hofer und Luca Ragazzi gehen auf eine Spurensuche in ihrem Italien, wo es 887 Spitznamen für den Penis gibt, und zeigen, wie das männliche Geschlecht seit jeher Politik und Gesellschaft bestimmt. Auf einer kaleidoskopischen Reise treffen sie sich mit Menschen, deren Theorien helfen können, das Patriarchat zu erklären. Und wir denken an Pasolini, der ähnliche Forschungsreisen unternommen hat. Ein Film zum internationalen Frauenkampftag. I 2019.

Arte, 21.55 Uhr

Nouvelle Vague und ­Feminismus

Frauen der Nouvelle Vague, da kommen einem Schlüsselfiguren wie Agnès Varda in den Sinn. Weniger bekannt sind die Schweizer Dokumentarfilmregisseurin Carole Roussopoulos und die französische Schauspielerin Delphine Seyrig. Beide sind Feministinnen, die sich in den 1970er Jahren kennenlernten und sich der Frauenrechtsbewegung Mouvement de libération des femmes (MLF) anschlossen. Sie filmten mit einer mobilen Videokamera, einer für die Zeit absolut neuen Technik, und sie engagierten sich mit ihren Werken politisch. Dokumentarfilm von Callisto McNulty, der Enkelin von Carole Roussopoulos.

Arte, 23.20 Uhr