Rotlicht: Tourismus

Gary Cameron/REUTERS Brutzeln, bis die Pelle leuchtet: Auf Deck einer Kreuzfahrergaleere

Handy oder Kamera raus, und draufhalten, gerne mit Selfiestick – ob im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in Wien, bei der Safari in Südafrika, der Bustour durch den Thüringer Wald oder in Spanien am Strand – selbst dort, wo man sie nicht erwarten würde, in den ehemaligen Industrieruinen des Ruhrgebiets – Touristen sind einfach überall.

Dabei sind die Formen, seinen Urlaub zu verbringen, vielfältig: von der Pauschalreise für die Massen (all inclusive, gerne auch Alkohol) über die Städte- und Kulturreise, den exklusiven Luxusurlaub, den Adventuretrip in den Bergen Tibets (selbstredend mit einheimischem Träger) bis zur alternativen Backpackertour durch Lateinamerika (nebst billigem Koks). Zum touristischen Anziehungspunkt kann so ziemlich alles werden: Kulturgüter, Natur, aber auch politische Systeme und ihre Hinterlassenschaften (die britische Monarchie, die Habsburger, der Faschismus; man denke nur an das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, dessen offizielle Repräsentanten sich dämlicherweise den Beinamen »Stadt der Menschenrechte« haben einfallen lassen).

1,41 Milliarden Menschen reisten im Jahr 2018 weltweit zum Urlaub ins Ausland, die mit Abstand meisten nach Frankreich und Spanien. Deutschland liegt mit 55 Millionen Touristen auf Platz acht der internationalen Rangliste. Rechnet man die inländischen Gäste hinzu, kommt man auf insgesamt 185,1 Millionen.

Die Weltorganisation für Tourismus (UNWTO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Madrid, veröffentlicht jedes Jahr die neuesten Zahlen. Sie hat auch die Aufgabe, die negativen Folgen des Tourismus zu minimieren. Zu letzteren zählen neben dem Verkehr (ca. acht Prozent alles Treibhausgasemissionen weltweit) und kulturrassistischen Festschreibungen (bei denen ganze Gruppen wie etwa die Indigenen Nordamerikas zu Folklorehampelmännern herabgewürdigt werden) vor allem Einschränkungen für Anwohnerinnen und Anwohner. Kein Wunder, dass manche Einwohner Barcelonas (fast 16 Millionen Touristen 2018) oder Berlins (13,5 Millionen Touristen 2018), die innerstädtischen Bereiche zur Hauptsaison lieber meiden, auch weil sie nicht gern von idiotischen Bierbikefahrern angepöbelt werden.

Es sind gerade solche Phänomene, die zu Abwehrreaktionen führen: 2011 plakatierte Die PARTEI im Berliner Wahlkampf »Kriminelle Touristen abschieben«, und übereifrige Autonome wollen, wie man Graffitis entnehmen kann, nicht nur »Nazis boxen«, sondern auch »Touristen fisten« (was ein schöner Reim ist, aber wohl doch wenig zur Lösung des Problems beiträgt). Das Phänomen indes ist so alt wie der Fremdenverkehr, wie der Tourismus bis in die 1970er Jahre genannt wurde. Schon der Schriftsteller Heinrich Wenzel verglich 1837 englische Reisende am Rhein mit Heuschrecken.

An der Zurichtung der Städte zu Fluchtpunkten touristischer Horden ändern solche Proteste ohnehin wenig. Dafür ist der Tourismus einfach ein zu großer Wirtschaftsfaktor: Weltweit lagen die Einnahmen bei 1,3 Billionen Dollar. 287,2 Milliarden Euro gaben Touristen in Deutschland im Jahr 2018 aus. Der Umsatz im Gastgewerbe lag bei 89,7 Milliarden Euro. Reiseveranstalter nahmen 36 Milliarden Euro ein. Überlegt man, dass weite Teile der Wirtschaftsbranchen direkt und indirekt mit dem Tourismus verbunden sind (vom Einzelhandel bis zur Bauwirtschaft), so zeigt sich, dass es sich hierbei um die wohl wichtigste Industrie des 21. Jahrhunderts handelt.

Wohin die Reise langfristig geht, vermag angesichts des Klimawandels und der sich daraus absehbar ergebenden Verkehrseinschränkungen, niemand recht zu sagen. Fürs erste aber werden die Zahlen wohl weiter steigen. Die kleine Delle, die die Tourismuswirtschaft soeben angesichts des neuartigen Coronavirus erlebt, dürfte im Sommer ausgebügelt sein. Dann heißt es wieder: »Mit alle Mann am Ballermann.«