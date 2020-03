Von der EU im Stich gelassen

Die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« forderte am Dienstag von der Bundesregierung die Aufnahme von Flüchtlingskindern:

Die Situation für Asylsuchende in den hoffnungslos überfüllten EU-Lagern auf den griechischen Inseln sowie für neu Ankommende verschärft sich weiter. Nach Angriffen auf humanitäre Helfer auf Lesbos muss »Ärzte ohne Grenzen« die medizinischen Aktivitäten täglich an die aktuelle Lage anpassen. Am Dienstag morgen blieben sowohl die Kinderklinik bei dem Lager Moria als auch die psychosoziale Klinik für Überlebende schwerer Gewalt in Mytilini zunächst geschlossen. »Ärzte ohne Grenzen« bleibt aber entschlossen, weiter auf Lesbos zu bleiben und den Asylsuchenden die medizinische und psychologische Hilfe zu leisten, die sie dringend benötigen.

Marie von Manteuffel, die Flucht- und Migrationsexpertin von »Ärzte ohne Grenzen« in Deutschland, die vor kurzem auf Lesbos und Samos war, sagt: »Wir erwarten von der Bundesregierung, nicht länger nur zuzusehen und endlich für eine Lösung einzutreten, die zuallererst Menschenleben respektiert und schützt. Europa ist in der Lage und sollte auch willens sein, dieser unerträglichen Situation ein Ende zu bereiten. Als erster Schritt müssen zumindest chronisch kranke Kinder und ihre Familien in Deutschland und anderen EU-Staaten aufgenommen werden.«

Zur aktuellen Lage auf Lesbos sagt Stefano Argenziano, Koordinator für die Projekte von »Ärzte ohne Grenzen« in Griechenland: »Fast vier Jahre ist es nun her, seit der EU-Türkei-Deal Menschenleben und politische Ziele gegeneinander ausgespielt hat. (…) In den vergangenen Tagen fand diese Politik ihren Tiefpunkt im tragischen Tod eines Kindes. An der Grenze werden Geflüchtete mit Tränengas besprüht. Es gibt Berichte, die Küstenwache gehe gewaltsam gegen die Menschen vor, anstatt Booten in Not zu helfen. Mit 40.000 Menschen, die auf den griechischen Inseln ausharren müssen, hat die Situation für die Asylsuchenden und Migranten ebenso wie für die Einheimischen einen kritischen Punkt erreicht. Beide Gruppen wurden von den europäischen Staats- und Regierungschefs im Stich gelassen, um den EU-Türkei-Deal zu retten.« (…)

Im Rahmen des internationalen Frauenkampftags ruft das »Aktionsbündnis 8. März« und der Verdi-Bezirk Stuttgart Frauen der Region dazu auf, die Hausarbeit zu bestreiken. Statt dessen sollen sich die Frauen an den Aktionen am Sonnabend, dem 7. März, sowie an einer Demonstration am Sonntag, dem 8. März, beteiligen:

Unter dem Motto »Selbstbestimmt! Im Job, zu Hause, überall« werden Frauen das gesamte Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt die alltägliche Diskriminierung von Frauen aufzeigen. »Viele denken, dass Frauen in Deutschland heutzutage den Männern gleichgestellt sind«, sagt Xenia Berger vom »Aktionsbündnis 8. März«. Doch das sei ein Trugschluss, erklärt die 26jährige: »Im Jahr 2020 sind Frauen noch immer von Diskriminierung, Sexismus und geschlechterbasierter Gewalt betroffen.« Mit sechs Stunden pro Tag bringen Mütter täglich doppelt soviel Zeit für Kinderbetreuung, Haushalt und die Pflege von Angehörigen auf wie Väter. Neben der unbezahlten und nicht wertgeschätzten Haus- und Pflegearbeit sind Frauen zudem oft in schlecht bezahlten und befristeten Teilzeitberufen tätig.