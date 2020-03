Fatale Personalisierung

Amir Cohen / REUTERS Likud-Wahlzettel nach einer Ansprache des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im Hauptquartier der Partei in Tel Aviv (3.3.2020)

Die endgültigen Ergebnisse des dritten israelischen Wahlgangs innerhalb eines Jahres stehen noch aus, aber schon jetzt lässt sich sagen, dass Benjamin Netanjahu einen beeindruckenden Sieg errungen hat. Dies ist mitnichten selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass gegen den israelischen Premier massive Anklagen wegen Korruption, Veruntreuung und Betrug erhoben worden sind; sein Prozess soll in zwei Wochen beginnen. Aber in einer der schmutzigsten Wahlkampagnen, die Israel je gesehen hat, bei der Netanjahu alle bisher gesetzten Grenzen der Verhetzung, Verleumdung, der Perfidie, Lüge und Manipulation überschritten hat, erteilte er seinem Gegner Benjamin »Benny« Gantz eine vernichtende Niederlage.

Zwar hat der von Netanjahu angeführte Parteienblock noch nicht die zur Regierungsbildung nötigen 61 Mandate errungen, aber er ist derjenige, der mit der Regierungsbildung beauftragt werden wird. Dies hat konkret damit zu tun, dass die von Gantz angeführte Kampagne sich lahm ausnahm gegenüber der aggressiv-gewieften und schrankenlos niederträchtigen Netanjahus. Aber man mache sich nichts vor: Inhaltlich hat der Blau-Weiß-Block dem Likud-Block nichts voraus. Gantz ist vielleicht höflicher und persönlich unbescholtener, aber kein kleinerer Militarist, nationalistischer Chauvinist und Rassist als Netanjahu. Bei den letzten drei Wahlgängen ging es denn auch mitnichten um Gesinnungsfragen, sondern einzig darum, ob Netanjahu weiterhin Israels Politik anführen soll oder nicht.

Bei dieser Personalisierung der Politik war Netanjahu von vornherein eindeutig im Vorteil: Er ist ruchlos, hat eine absolut treue, von einem ethnischen Ressentiment angetriebene, autoritär geprägte Anhängerschaft, die er meisterhaft zu manipulieren versteht. Das Kriminelle an ihm erscheint ihr nachgerade als Tugend. In der Tat lässt sich behaupten, dass Netanjahus Sieg ein Symptom ist: Er besiegelt die Beseitigung zentraler Koordinaten der formalen israelischen Demokratie und die Demontage der letzten Reste der israelischen Zivilgesellschaft.

Mit der Ideologie seiner Kontrahenten im Blau-Weiß-Konglomerat konnte mitnichten ein inhaltlicher Gegenentwurf zu Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft, geschweige denn zur israelischen Besatzungspolitik und der damit einhergehenden Friedensproblematik entstehen. Das bestätigt auch die Gewissheit, dass das Gros der jüdischen Wählerschaft letztlich den in der israelischen Gesellschaft grassierenden Rassismus, die zunehmende Faschisierung der Staatsapparate sowie die Kriminalisierung des Alltags nicht nur akzeptiert, sondern letztlich gefördert sehen will. Daran ändert auch der beachtenswerte Wahlerfolg der arabischen Parteien Israels nichts. Im Gegenteil, was sie als Alternative darzustellen vermöchten, wird ja vom Establishment konsensuell rassistisch abgewürgt.