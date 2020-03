Zur Dietmar-Hopp-Arschkriecherei

Andreas Gora/dpa »Der sympathischste Ratschlag: Hopp doch künftig mit Transparenten attackieren, auf denen nicht ›Hurensohn‹, sondern ›Nazisohn‹ steht. Wäre historisch unstrittig und somit auch kaum justitiabel.«

Aus gegebenem Anlass, denn die aufregendste Unterklassenperformance kam am Wochenende von bundesweit vernetzten Ultragruppen, geht es hier heute bruchstückhaft um die unerträgliche Dietmar-Hopp-Arschkriecherei. Sieben Anmerkungen dazu.

– Dietmar Hopp hat zur Fortdauer der Schmähungen seinen Teil beigetragen, indem er gerichtliche Klagen gegen ihn schmähende Dortmunder Fußballfans einreichte, die inzwischen verurteilt worden sind. Damit hat er sich zum dauerhaften Feindbild gemacht.

– Immer wieder wird darauf hingewiesen, welche Wohltaten (Sport, soziale Einrichtungen etc.) Hopp mit seinem Reichtum vollbracht hat. In der Tat setzt er zumindest einen Teil seines Vermögens für Dinge ein, die nicht grundverkehrt und allemal begrüßenswerter sind als das Verzehren von Blattgold-Steaks. Aber die grundlegende Perversion besteht immer noch darin, dass ein einzelner Mensch ein derartiges Vermögen aufhäufen konnte. Dass dies unter den zur Ultima ratio menschlicher Entwicklung hochgejazzten Bedingungen der kapitalistischen Wirtschaftsweise nicht zustande kommen kann, ohne dass der Mehrwert der Arbeit anderer Menschen von ihm abgeschöpft, also quasi gestohlen wurde, liegt auf der Hand. Problem: Sobald man sich auf die Debatte um Hopps soziale Ader einlässt, akzeptiert man die Setzung, dass nicht mehr Staat/Gesellschaft/Allgemeinheit für das Soziale zuständig sind.

– Es ist kein Zufall, dass der DFB bei Milliardär Hopp entschlossenes Durchgreifen demonstriert, während etwa im wenige Tage zurückliegenden Fall der rassistischen Beleidigung des Berliner Spielers Jordan Torunarigha nichts Vergleichbares geschah. Schon seit Jahren befördert Hopps Sponsorentätigkeit in Verband und bei führenden Bundesligarepräsentanten willfährige Kumpanei.

– Die Debatte zeigt auch, welch inhaltsleere Projektionsfläche letztlich das »alternative Modell« SC Freiburg ist. Der zum DFB-Chef aufgestiegene Expräsident Friedrich Walter »Fritz« Keller wie der oft grundsympathisch wirkende aktuelle Coach Christian Streich haben sich am Wochenende als völlig unpolitische Humanisten offenbart. Beide kapieren nichts, leiern ganz Grüne-like ihren nachgefragten Betroffenheitsgestus herunter.

– Den Unterbietungswettbewerb zwischen Print- und TV-Journalismus gewinnt das Fernsehen. Dort wurde am Sonntag ausnahmslos auf unterstem boulevardjournalistischen Niveau geredet, in einzelnen sogenannten Printqualitätsmedien gab es differenziertere Berichterstattung. Die da im TV herumsitzen, wurden offenbar durch die Bank bei Springer ausgebildet.

– Die inhaltlichen Klammern des gemeinschaftlichen Vorgehens von DFB, Bundesligaestablishment und Sportjournaille sind Hufeisentheorie und Hasskultur. Im Zentrum steht die stets suggestive und manchmal sogar explizite Gleichsetzung des Schmähens eins Milliardärs mit den rassistischen Morden von Hanau. Hier wie dort Hass und Gewalt, so das Konstrukt. Bild-Journalist Alfred Draxler, dicker Buddy des ausgewiesenen Schalke 04-Rassisten Clemens Tönnies, der nach seinen Entgleisungen im letzten Jahr völlig ungeschoren davonkam, hat die Gleichsetzung zuletzt in seinem Hetzmedium unverblümt betrieben.

– Der sympathischste Ratschlag an die protestierenden Ultras ist bislang jener, Hopp doch künftig mit Transparenten zu attackieren, auf denen nicht »Hurensohn«, sondern »Nazisohn« steht. Wäre historisch unstrittig und somit auch kaum justitiabel.