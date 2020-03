Klo und Kunst

Alfred Stieglitz Von Marcel Duchamp oder doch eher von Elsa von Freytag-Loringhoven? – »Fountain« (1917)

Fatma Aydemirs 2017 erschienener Debütroman »Ellbogen« (SRF 2019; Teil 2/4 Di., 19 Uhr, WDR 3) kam letztes Jahr unter Regie von Kirstin Petri in der Schweiz auch als zweiteiliges Hörspiel heraus. Seit gestern läuft das Stück, ein weiteres Mal zweigeteilt, bei WDR 3 jeden Abend bis Donnerstag. Wer die rasante Kriminalstory um Hazal, die versucht, sich in der Ellbogengesellschaft zu behaupten, am Stück hören will, sei auf die Website des SRF verwiesen.

Unter dem Titel »Klima und Wandel« bringt DLF Kultur einen Schwerpunkt, zu dem unter anderem Lorenz Schröters »Paradise Lost – Sieben Pläne gegen den Klimagau« (DKultur 2009; Di., 22 Uhr, DLF Kultur) gehört. In dem Feature werden Herangehensweisen des Geoengineering unter die Lupe genommen. Etwas später kann man an anderer Stelle »Again As« (SWR 2020; Ursendung Di., 23 Uhr, SWR 2) hören, die »elektroakustische O-Ton-Collage« von Andreas Bülhoff und Marc Matter.

Psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen, sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus geraten. Über eigene Psychiatrieerfahrungen berichtet Benjamin Maack in seinem Hörspiel »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein« (NDR 2020; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur), dem online ein Nachwort beigefügt ist. Sehr radiophon ist unter anderem die Verstimmlichung der Medikamente samt ihrer Wirkung. An Mariola Brillowskas »Institut Elektra« (WDR 2019; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur, So., 19 Uhr, WDR 3 und Mo., 23 Uhr, 1Live) werden indes die Konflikte zwischen berühmten Müttern und ihren Töchtern ausgetragen. Ein Hörspielbeitrag zum Beethoven-Jahr ist Helmut Oehrings »Euer Beethoven (Nur die Kunst hielt mich zurück) oder Welcher Gott! (Hundesohn)« (SWR 2020; Ursendung Do., 22 Uhr, SWR 2). Zurück zum Klimawandel geht’s mit Anja Kanngiesers und Polly Stantons »And Then The Sea Came Back« (ABC Radio National 2016; Do., 22 Uhr, DLF Kultur) sowie Serotonins »Die Van-Berg-Konstante« (WDR 2018; Do., 22.15 Uhr, DLF Kultur). Eine Stunde später beschäftigen sich Maria Thereza Alves und Lucrecia Dalt in »You Will Go Away One Day But I Will Not« (DLF Kultur/Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften/Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin/Junge Akademie/CTM Festival 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) mit botanischer Namensgebung.

Happy Birthday, sagt Stefan Frey mit »Vom Kabarett zum Walzertraum– Zum 150. Geburtstag des Operettenkomponisten Oscar Straus« (BR 2020; Fr., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, BR-Klassik), und Janko Hanushevsky schaut mit dem Feature »Fountain. Is It A Lady’s Or A Gent’s?« (DLF/RBB 2020; Fr., 20 Uhr, DLF und So., 14 Uhr, RBB Kultur) auf die Ursprünge des angeblich von Marcel Duchamp stammenden Klokunstwerks. Was überhaupt echte Kunst ist und was gefälschte, erörtert Mareike Maage in »K für Kunst« (RBB 2016; Fr., 22 Uhr, RBB Kultur). Zum internationalen Frauentag kommt Isabelle Engels’ »Nur ein Mädchen – 100 Jahre Frauenleben in Österreich« (ORF 2020; Sa., 9 Uhr, ORF Ö1) sowie zeitgleich von Ongoing Project »A Woman’s Work« (RBB/Ongoing Project 2018; Ursendung Sa., 9 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur). Eva Schindele bringt »Die Frauen der Rechten – Über Geschlecht und Ordnung« (WDR 2020; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3). Die Hörspielreihe »Feminist Gangsta« beginnt mit Monika Geiers »Kornkreise« (HR/SWR 2020; Ursendung So., 14 Uhr, HR2 Kultur).

Zum Abschluss der Woche steht Susanna Mewes Ursendung »Tinder Is The Night« (SWR 2020; So., 18.20 Uhr, SWR 2) an. Und zum Wochenbeginn erinnert MDR Kultur an Michail Bulgakow mit seinem »Die Kabale der Scheinheiligen« (Rundfunk der DDR 1980; Mo., 22 Uhr, MDR Kultur).