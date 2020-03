Die Tränen sind getrocknet

Toby Melville/REUTERS

Es begann mit einem »Eröffnungsplenum«. Was klingt wie eine Veranstaltung anlässlich einer Universitätsbesetzung durch Studierende, ist in Wirklichkeit der Auftakt der Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien am Montag abend. Der Zeitplan ist eng, Anfang 2021 soll das Handelsabkommen stehen. Insgesamt elf Arbeitsgruppen sollen in zehn Verhandlungsrunden zusammenkommen. Allein die britische Delegation bietet über 100 Teilnehmer auf.

Für jene Teile der Öffentlichkeit, die beim Thema »Brexit« inzwischen nicht sofort in den Tiefschlaf verfallen, werden die kommenden Monate reichlich Gelegenheit zum Studium imperialistischer Politikmethoden bieten – und das vor der eigenen Haustür. Am 31. Januar sangen die EU-Parlamentarier den austretenden Briten noch tränenreich Ständchen hinterher. Damit ist nun Schluss.

Denn die Interessen der beiden Verhandlungsparteien liegen weit auseinander. Die EU beharrt darauf, dass Großbritannien sich möglichst eng an den im europäischen Binnenmarkt geltenden Bestimmungen orientieren soll. Dazu fordert Brüssel, dass London den Europäischen Gerichtshof als Rechtsinstanz im Fall von Streitigkeiten akzeptiert. Großbritannien lehnt das rundweg ab. Ziel des »Brexit« sei schließlich gewesen, ein »unabhängiges« Land zu werden.

Dänemark, Frankreich, Spanien und die Niederlande gehören zu jenen EU-Ländern, die auch nach dem »Brexit« zeitlich unbegrenzten Zugang für ihre Fischer in britische Gewässer fordern. Auch das lehnt London ab. Man will lieber jedes Jahr neu die Bedingungen verhandeln und die Erlaubnis möglichst teuer verkaufen. Besonders pikant: Die Frage der Fischerei zählt zu den Themengebieten, bei denen bis Juli ein Verhandlungsergebnis stehen muss, damit bis Anfang 2021 die Vertragsratifizierung abgeschlossen werden kann. Auch die britische Seite baut dabei Druck auf und droht, bei mangelndem Fortschritt die Verhandlungen schon im Sommer abzubrechen.

Immer wieder wird von seiten der EU davon gesprochen, dass deshalb von Großbritannien eine möglichst enge Bindung an die innerhalb der Union geltenden Regelungen gefordert werde, weil die britischen Inseln einerseits geographisch nah am Kontinent lägen und das Vereinigte Königreich andererseits ein großes Land sei. Dabei wird geschickt verschleiert, dass der »Brexit« für die EU ein Prestigeproblem darstellt. Er zeigt, dass keine wirtschaftliche und politische Institution für die Ewigkeit gebaut ist. Deshalb will Brüssel unbedingt demonstrieren, dass ein Austritt aus der EU keinem Staat Vorteile bringen werde. Es darf dabei nicht vergessen werden: Europa steht vor einer neuen Rezession. Und vielleicht entscheidet sich ein Land wie Griechenland bei der Neuauflage einer Euro-Krise tatsächlich für den EU-Austritt – für Berlin und Paris wäre das ein Albtraum.