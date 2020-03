Tunnelblick mit Tradition

jW-Archiv Moderierend und mäßigend: PLO-Chef Jassir Arafat wird von Erich Honecker willkommen geheißen (Berlin, März 1982)

Der US-amerikanische Historiker Jeffrey Herf hat ein Buch verfasst, das sich mit der Unterstützung der DDR für die palästinensische Unabhängigkeitsbewegung, für arabische Staaten sowie mit der diesbezüglichen – vermeintlichen – Kooperation mit linksradikalen Gruppen in der BRD beschäftigt.

Seine Schlussfolgerung lautet: Diese Unterstützung, die etwa drei Prozent der Militärhilfe von Mitgliedsstaaten des Warschauer Vertrages für die arabisch–palästinensische Seite ausmachte, bedeutete vor dem Hintergrund des Holocaust eine Beteiligung an einem »unerklärten Krieg« gegen »die Juden«. Die DDR, die radikale Linke und die arabische Seite hätten gemeinsam das Ziel verfolgt, »den Staat Israel mit Waffengewalt zu zerstören«. Eine direkte Kooperation mit westdeutschen militanten Gruppen und die Verwicklung in Aktionen der PLO in Europa sei zwar abgelehnt worden, weil es die Entspannungspolitik torpediert hätte. Nach dem Beitritt der DDR zur UNO seien aber alle Israel verurteilenden Resolutionen mit vorangetrieben und etwaige »Friedenslösungen« nur zum Schein befürwortet worden. Die DDR-Propaganda habe dem Antisemitismus in die Hände gespielt. Herf stellt sich selber die Frage, ob »das ostdeutsche Regime womöglich eine zweite antisemitische Diktatur« gewesen sei.

Herfs Buch ist ein außergewöhnlich krasses Beispiel für stereotype antikommunistische Schwarzweißmalerei. Der Autor verzichtet auf jegliche, auch nur einigermaßen differenzierte Analyse der Politik der DDR im Nahostkonflikt. Er präsentiert einen präjudizierenden Tunnelblick, einen Gegenmythos zur offiziellen Sicht der DDR, der sich wie selbstverständlich an »westliche« und israelische Deutungen anlehnt. Bei Herf bleiben damit auch scharfe innerjüdische und weltweite Kontroversen um Einwanderung, Vertreibung und Kriege auf Kosten der arabischen Seite, die bis heute geführt werden, weitgehend unbehandelt.

Herf interessiert nicht, ob Waffenlieferungen des »Westens« in diese Region auch immer mehr Öl ins Feuer gossen, statt eine politische Lösung näherzubringen. Wenn es denn einen »unerklärten Krieg« gegeben hat, dann doch wohl von beiden Seiten. Finanzspritzen und Waffenlieferungen des »Westens« für Israel (und übrigens auch für ausgewählte arabische Staaten) waren ungleich umfangreicher. Von einer tatsächlichen »Gefahr der Zerstörung Israels«, wovon Extremisten einige Zeit träumten, konnte deshalb nie die Rede sein.

In den Akten des DDR-Außenministeriums findet sich der Satz, dass Bestrebungen einer »Liquidierung des Staates Israel (…) nicht unterstützt« werden. Das interessiert Herf nicht. Auch nicht, dass das völkerrechtliche Existenzrecht Israels, wie in allen UN-Resolutionen bekräftigt, von der DDR nie bestritten, aber das der Palästinenser von der Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten immer wieder eingefordert wurde.

Bei Herf liest man nichts davon, dass es von seiten der SED-Führung Bemühungen gab, moderierend und mäßigend auf die PLO und ihren Chef Jassir Arafat und einzuwirken, und Strömungen in der palästinensischen Nationalbewegung, die sich gegen die Existenz des Staates Israel wandten, als »extremistisch« abgelehnt wurden. Existieren denn keine Gesprächsprotokolle über die Treffen Erich Honeckers mit Arafat?

Herfs Frage, ob die DDR nicht doch eine »antisemitische Diktatur« war, entzieht sich jeder seriösen Diskussion. Sie relativiert faktisch NS-Verbrechen und setzt damit eine unselige Tradition westdeutscher Geschichtsschreibung über den ostdeutschen Staat fort. Im Westen blieb der Antikommunismus, wie bei den Nazis, bis heute Staatsdoktrin.

Niemand konnte erwarten, dass nach der Nazizeit der Antisemitismus plötzlich verschwinden würde. Es ist ein Fakt, dass juden- und ausländerfeindliche Einstellungen und Übergriffe in der DDR signifikant geringer waren als in der BRD. Wie passt das zu einer »antisemitischen Diktatur«? Einebnungen von Nazidiktatur und DDR sind geschichtspolitische Propaganda und bewegen sich auf dem gleichen Niveau wie unsägliche Vergleiche von israelischer Regierungspolitik mit Naziverbrechen.

Bezeichnend ist, dass Herf trotz einer fraglos auf archivalische Quellen gestützten Forschungsarbeit mit diesem mitunter grotesken Tunnelblick aufwarten kann. Offensichtlich war es ihm nicht möglich, über Klischees und Gräben des Kalten Krieges hinweg einen kritisch-vergleichenden Blick auch nach »Westen« und nach Israel zu richten.