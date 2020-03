TF1 International/Vera Films/ARTE France Peiniger in Badewanne ertränkt: »Die Teuflischen«

WISO: Keine Angst vor ­Altersarmut

Für diese Feststellung im Titel der Sendung kann man nur dankbar sein! Das klingt nach eisernem Durchhalten und wider besseres Wissen weiter malochen, obwohl die Lage verzweifelt ist. Und wer die Armut schon hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

ZDF, 19.25 Uhr

Die Teuflischen

Der sadistische Schuldirektor Michel Delasalle tyrannisiert nicht nur seine herzkranke Frau Christine, sondern auch seine Geliebte Nicole. Die beiden Frauen tun sich zusammen und ertränken ihren Peiniger in Nicoles Badewanne. Doch dann geschehen seltsame Dinge, so als sei Michel noch am Leben. Christines Nerven halten das nicht lange aus, sie beginnt an ihrem Verstand zu zweifeln. F 1955.

Arte, 20.15 Uhr

Unter Gangstern

Die albanische Mafia gehört zu den gefürchtetsten kriminellen Organisationen weltweit. Waffen-, Menschen- und Drogenhandel gehören zu ihren lukrativen Geschäftsfeldern. Der Journalist David Beriain will einen Einblick in die Strukturen bekommen – Strukturen, die fest mit patriarchalen Vorstellungen verbunden sind, etwa der Verteidigung der sogenannten Ehre selbst durch Blutrache folgen.

ZDF Info, 21.00 Uhr

Was geschah am Montag?

»What Happened to Monday« heißt der Film im Original. 2043 hat die Überbevölkerung die Regierungen der Erde dazu gezwungen, eine strenge Ein-Kind-Politik durchzusetzen. In dieser Welt müssen sieben identisch erscheinende Schwestern versuchen, unentdeckt zu bleiben. Jede von ihnen darf daher nur an einem bestimmten Wochentag, dessen Namen sie trägt, das Haus verlassen. Als Monday nicht zurückkommt, müssen ihre Schwestern fürchten, entdeckt zu werden. Mit Glenn Close, Willem Dafoe. GB/F/B 2017.

ZDF, 22.15 Uhr

Treuhand

Ein deutsches Drama

Vier Jahre existierte die Treuhand von 1990 an. Sie sollte die ostdeutsche Wirtschaft von der Plan- in die asoziale Marktwirtschaft überführen. Mit jedem Jahr verschlechterte sich ihr Image. 30 Jahre später war sie wieder Wahlkampfthema in ostdeutschen Regionen, die sich bis heute nicht von den Folgen der »Abwicklung« und Abwanderung erholt haben. Selbst Beteiligte fragen sich, ob es nicht auch andere Wege gegeben hätte.

Das Erste, 22.45 Uhr