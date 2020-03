Kein Wert an sich

Zu jW vom 8./9.2.: »Der Dammbruch«

Was Felix Bartels in seinem Artikel schreibt, bringt die Sache auf den Punkt! So sieht eine marxistische Analyse aus, die eben nur in einer Tageszeitung wie der jungen Welt stehen kann und viel öfters stehen müsste. Es ist eben kein Wert an sich, wenn es in Bundestag, Landtag, Bürgerschaft, Senat, Stadtrat oder wo auch immer Abgeordnete einer Partei gibt, die sich Die Linke nennt. Was bedeutet eigentlich dieser Name? Die linke Hand von wem, die linke Wange von wem, der bei Bedarf auch die rechte noch hinhält? Die lächerlichen Vorfälle in Erfurt und anschließend natürlich in Berlin und den Landeshauptstädten zeigen doch nur eins: Wenn sich grundsätzlich nichts ändert, bleibt alles beim alten. Bodo Ramelow und Die Linke stehen bereit, um sich von Abgeordneten der CDU und FDP – hierzu hat er gerade aufgefordert – zum ordentlichen Ministerpräsidenten machen zu lassen. Wenn’s gelingt, ist ja alles wieder im Lot und »der Damm« geflickt … Und das wirklich Wichtige erneut unterm Teppich verschwunden.

Uwe Nebel, Mannheim

Nicht irre, sondern verbrecherisch

Zu jW vom 21.2.: »Irre wie der Kapitalismus«

»Wir werden von Irren beherrscht, die mit irren Methoden irre Ziele anstreben. Tote nehmen sie dabei in Kauf«, heißt es im Beitrag. Ich denke nicht, dass die Herrschenden irre sind. Es sind vielmehr eiskalt kalkulierende Verbrecher. (…)

So zitierte Friedrich Albert Lange in seinem erstmals 1866 erschienenen Werk »Die Geschichte des Materialismus« (Bd. 1) den im Jahre 1723 in der Pfalz geborenen reichen deutschen Baron Paul Heinrich Dietrich von Holbach, der in seinem 1770 erschienenen Werk »System der Natur« folgende Anklage an die Herrschenden richtete: »Nur deshalb sehen wir eine solche Menge von Verbrechen auf der Erde, weil alles sich verschwört, die Menschen verbrecherisch und lasterhaft zu machen. Ihre Religionen, ihre Regierungen, ihre Erziehung, die Beispiele, welche sie vor Augen haben, treiben sie unwiderstehlich zum Bösen. Vergebens predigt dann die Moral der Tugend, die nur ein schmerzliches Opfer des Glücks sein würde in Gesellschaften, wo das Laster und die Verbrechen beständig gekrönt, gepriesen und belohnt werden und wo die scheußlichsten Frevel nur an denen bestraft werden, welche zu schwach sind, um das Recht zu haben, sie ungestraft zu begehen. Die Gesellschaft straft an den Geringen die Vergehungen, welche sie an den Großen ehrt, und oft begeht sie die Ungerechtigkeit, den Tod über Leute zu verhängen, welche nur durch die vom Staate selbst aufrechtgehaltenen Vorurteile ins Verbrechen gestürzt worden sind.«

Was ist an dem jetzigen Verbrechen, an dem geringen Verbrecher und endlich an den Großen anders als das, was Holbach bereits im 18. Jahrhundert erkannte? Und kann man wirklich diese Kontinuität des Verbrechens über Jahrhunderte hinweg als irre statt als bis ins Detail geplantes und durchgeführtes organisiertes Verbrechen bezeichnen?

Ganz sicher ist: Die Toten nehmen sie in Kauf – und nicht nur in Hanau!

Florian Bogel (Onlinekommentar)

Notwendig und wichtig

Zu jW vom 22.2.: »Lehrer durften nicht hingehen«

Reinhard Strecker gebührt große Anerkennung für seinen Einsatz, auf belastete Nazis in der BRD aufmerksam zu machen, die sich Dank Adenauers Politik wieder in allen Bereichen – von der Ministerialbürokratie bis zur Justiz – eingenistet hatten. Er wurde damit noch vor den Klarsfelds zum Streiter gegen die damalige »Schlussstrichmentalität« und musste persönlich dafür einen hohen Preis zahlen. Inzwischen hat sich längst bestätigt, wie zutreffend seine Erkenntnisse waren. Das ist eine späte Genugtuung, die zeigt, wie notwendig und wichtig sein Kampf trotz aller Widerstände, welchen er ausgesetzt war, gewesen ist.

Ralph Dobrawa, Gotha

Mit wem gemeinsam kämpfen?

Zu jW vom 24.2.: »›Nicht geschafft, Rentenfrage mit Protest zu verbinden‹«

Hinter der Haltung gegenüber »Fridays gegen Altersarmut« (FgA) steckt eine Gretchen- bzw. strategische Grundsatzfrage nicht nur für die Linke. Es geht darum, ob »man« eine wesentliche soziale Frage der AfD überlässt, indem man FgA bekämpft.

Man kann heute nicht absehen, ob und wie sich FgA weiterentwickelt. Klar ist nur, dass die Absenkung des Brutto-Rentenniveaus auf 48 Prozent in Verbindung mit der Rentenbesteuerung und der für viele unbezahlbaren »Privatvorsorge« nicht nur für die Menschen, die unter die statistische Armutsgrenze fallen, sondern zunehmend für weitere Millionen zum sozialen Abstieg führt. Daher ist für eine unabhängige »Mahnwachenbewegung« gegen Altersarmut ein ziemlicher Zuspruch aus der »normalen« Bevölkerung denkbar. Das haben bisherige Versuche unter den Fittichen von Gewerkschaften und Sozialverbänden (deren Apparate letztlich mit den »Groko«-Parteien verbandelt sind) jedenfalls kaum erreicht. »Fridays gegen Altersarmut« betont eine parteipolitische Unabhängigkeit. Das ist auf alle Fälle beim Wort zu nehmen.

Ablehnung und Demos gegen die Mahnwachen bewirken nur, dass deren Angesprochene und von Altersarmut Betroffene spüren bzw. annehmen müssen, dass diese Gegnerschaft auf der »anderen Seite« (»Rot-Grün-Schwarz-Gelb-Neoliberal«) steht. Die bisher bekannten Forderungen von FgA sind – wenn auch grob geschnitzt – richtig und decken sich im wesentlichen mit denen von Gewerkschaften und Sozialverbänden. Soweit diese und die »identitätspolitisch orientierte urbane Mittelschichtlinke« absurder- und unverständlicherweise quasi gegen eigene Forderungen demonstrieren, machen sie sich vollkommen unglaubwürdig und überlassen den Rechten das Feld.

Will man wirklich etwas »gegen rechts« bewirken, muss man hingehen, teilnehmen und mit den Leuten reden, die Forderungen unterstützen und gegen eventuelle rechte Parolen argumentieren – es geht um »ganz normale« Leute, gleich ob hier und da Rechtslastige mitmischen.

Karl-Heinz Goll, per E-Mail