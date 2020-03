Bedingt bereit

Omar Sobhani/REUTERS US-Soldat und Angehörige der afghanischen Regierungstruppen in der Provinz Helmand (Juli 2017)

Donald Trumps Regierung hat den Taliban versprochen, innerhalb der nächsten 14 Monate alle militärischen Kräfte aus Afghanistan zurückzuziehen. Die Zusage wurde ausdrücklich auch im Namen der Verbündeten der USA abgegeben, die dort eigene Kontingente stationiert haben. Schon vorher, nämlich innerhalb von 135 Tagen, will das Pentagon die Zahl seiner Soldaten in Afghanistan reduzieren. Am 10. März sollen erstmals direkte Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul beginnen. Ebenfalls an diesem Tag sollen Tausende Aufständische und Angehörige der Regierungstruppen aus der Kriegsgefangenschaft entlassen werden.

So steht es jedenfalls im Abkommen zwischen der US-Regierung und den Taliban, das am Sonnabend in Doha, der Hauptstadt des arabischen Fürstentums Katar, unterzeichnet wurde. Der Text ist auf der Website des State Department zu finden. Aber sofort tauchten die ersten Widersprüche und Probleme auf. Präsident Aschraf Ghani teilte Journalisten in Kabul mit, dass es keine Verpflichtung zur Freilassung der ersten 5.000 Gefangenen – von vermutlich insgesamt 10.000 Aufständischen – gebe. Dieser Punkt könne in die Tagesordnung der Gespräche aufgenommen werden, aber er sei keine Vorbedingung für Verhandlungen. Tatsächlich taucht der Gefangenenaustausch in der gemeinsamen Erklärung Washingtons und Kabuls, die am Sonnabend ebenfalls auf der Website des US-Außenministeriums veröffentlicht wurde, nicht auf.

Aus diesem Dokument wird, klarer als aus dem kurz zuvor unterzeichneten Abkommen, deutlich, dass es doch keine feste Zusage für den Abzug aller ausländischen Soldaten aus Afghanistan innerhalb der nächsten 14 Monate gibt. In der gemeinsamen Erklärung heißt es einschränkend: »Gemäß der gemeinsamen Einschätzung und Entscheidung der USA und Afghanistans« sowie »in Abhängigkeit von der Erfüllung ihrer im Abkommen mit den USA übernommenen Verpflichtungen durch die Taliban«. In einer Zusammenfassung und Erläuterung des State Departments zu dem Doha-Abkommen wird hervorgehoben, der Abzug der US-Truppen sei »Conditions based« (bedingt) »und wird davon abhängen, wie gut die Taliban sich an ihre Verpflichtungen halten«.

Beurteilt wird das jedoch von keiner internationalen Instanz, sondern ausschließlich von der US-Regierung in Absprache mit Kabul. Vielleicht hat Trump im Moment wirklich die Absicht, die USA aus dem längsten Krieg ihrer Geschichte zu lösen. Möglich ist aber auch, dass der exzentrische Milliardär in 14 Monaten, falls er am 3. November für eine zweite Amtszeit gewählt wird, ganz anders darüber denkt. Es wäre nicht das erste Mal: Schon Barack Obama hatte am 27. Mai 2014 versprochen, dass Ende 2016 Schluss mit der Militärintervention sein solle. Außerdem gilt immer noch das 2012 geschlossene »Strategic Partnership Agreement«, das den USA erlaubt, bis 2024 Truppen in Afghanistan zu stationieren.