Unerwartete Koalition

Kay Nietfeld/dpa Nicht nur für Berlin-Spandau fehlen verlässliche Daten über die Vermögensverteilung

Obszöner Reichtum, deprimierende Armut: In Berlin ist beides nebeneinander sichtbar. Die Linksfraktion in Spandau wollte den Zustand näher beleuchten. In der Bezirksverordnetenversammlung vorigen Mittwoch beantragte sie einen »wissenschaftlichen Reichtumsbericht«, um »problemlösungsorientierte Maßnahmen für eine sozial gerechtere Verteilung« erarbeiten zu können. Umverteilen will die CDU nicht, legte aber einen weniger weitreichenden Änderungsantrag vor. Erfreut, überhaupt etwas bewirken zu können, stimmte die Linksfraktion dem zu, Grüne und FDP schlugen sich ebenfalls auf diese Seite. Womit wohl keiner rechnete: Die SPD als stärkste Fraktion stellte sich quer und bügelte das Ansinnen gemeinsam mit der AfD ab.

Von vorne: Die Linksfraktion beklagt die zunehmende soziale Spaltung, die auch in Spandau sichtbar ist. Um gegen die Folgen, wie der Vertreibung ärmerer Mieter an die Ränder der Hauptstadt, etwas unternehmen zu können, müssten endlich »die Verteilung, Entstehung, Verwendung, Form und Umfang von Reichtum analytisch erfasst« werden, schreibt sie in ihrem Antrag. So sei »in der Wahrnehmung einer Mehrheit der Bewohner des Bezirks der Reichtum ungerecht verteilt«, es gelte, dem entgegenzuwirken. Die Ergebnisse des geforderten Berichts sollten nach ihrem Willen in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden.

Der Vorstoß der Spandauer Linken hatte das rechte Lager schwer erzürnt. So wetterte auf Henryk M. Broders Blog »Achse des Guten« zum Beispiel Roger Letsch über angebliche »linke Enteignungspläne«, »Erzwingungsbürokratie« gegen und »Denunziation« von Reichen. Er warnte vor »Schnüffelei beim Bürger«, mit der die Antragsteller Vermögenden »auf die Pelle rücken« wollten.

Auch der CDU hatte der Linke-Vorstoß zugesetzt. Zwei Tage vor der Sitzung twitterte ihr stellvertretender Spandauer Fraktionsvorsitzender Thorsten Schatz, man werde eine »Umverteilung nicht mitmachen« und den Antrag ablehnen. Gegenüber der Berliner Morgenpost ließ er am 25. Februar seinen Horrorvisionen freien Lauf: »Wird jetzt zwangsumgesiedelt, weil dann die Einkommen gerechter verteilt sind?« fragte Schatz rhetorisch. Dann lenkte er aber doch ein. Seine Partei wolle durchaus »Lösungen erarbeiten, wie Kieze, in denen viele von Armut betroffen sind, gestärkt und Angebote vor Ort gemacht werden können«. Das sei die Aufgabe, »und nicht, zu gucken, wer kann sich eine Villa leisten und wer nicht«, so der CDU-Mann.

Folgerichtig lehnte die CDU-Fraktion den Linke-Antrag mit der AfD, der SPD und der FDP ab, brachte aber einen eigenen ein. Der war freilich frei von von jedem Gedanken an eine sozial gerechte Verteilung. Die CDU wollte den sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vom vorigen Jahr »im Bezirk vorstellen lassen«. Auf dessen Datenbasis könne man dann »erarbeiten, welche darin enthaltenen Erkenntnisse Auswirkungen auf bezirkliches Handeln haben könnten«, heißt es in ihrem Antrag.

Die Linksfraktion war von der CDU-Offerte »überrascht«, wie deren Fraktionschef Lars Leschewitz gegenüber dem Tagesspiegel nach der Sitzung sagte. Er sprach von einem »konstruktiven Vorschlag« und »positiven Zeichen«. Nach einer Pause, beantragt von der SPD, hatten sich auch die Grünen und die FDP überlegt, mit den vier Linke-Abgeordneten für das CDU-Ansinnen zu stimmen. Aber die vier Fraktionen brachten es auf weniger Stimmen als der Rest. Mit 26 zu 23 ließen SPD und AfD auch den CDU-Vorschlag scheitern.

Aber Eintracht gebe es zwischen beiden ganz und gar nicht, stellte der SPD-Fraktionsvorsitzende Christian Haß im Tagesspiegel klar. Man habe »nur für uns abgestimmt«, beteuerte er. Als lachende Dritte ging die AfD hervor, während FDP-Fraktionschef Matthias Unger dem Bericht zufolge die Linksfraktion dafür angriff, mit ihrem Antrag zum Reichtumsbericht nicht nur Sozialismus salonfähig zu machen, sondern damit noch mehr Hass zu schüren und die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben zu wollen.