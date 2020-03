Ergebene Diener

Florian Boillot Seit’ an Seit’: Grünen-Kovorsitzende Annalena Baerbock und Siemens-Chef Josef Käser am Freitag in Berlin

Mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung auf Bundesebene fragen die Grünen nun direkt bei der Industrie nach, was man nach einem Wahlerfolg für sie tun kann. Am Freitag fand in Berlin zu diesem Zweck der mittlerweile dritte Wirtschaftskongress der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen statt. Das Motto: »Gemeinsam den Wohlstand von morgen sichern«. Explizit waren Industrielobbyisten dazu aufgerufen, der Partei zu erklären, wo noch politisch-regulative Hindernisse ausgeräumt werden müssten. Die Grünen selbst plädieren für umfangreiche Subventionen für die Stahl-, Auto-, Chemie-, Elektro- und Baustoffindustrie.

Kritik an der Veranstaltung als »Schulterschluss mit der Industrie« kam unter anderem vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Dieser kritisierte in einer Mitteilung vom Freitag, dass die Grünen sich damit in die »völlig falsche Richtung« bewegen würden »angesichts von Klimakrise und dem Verlust von Arten und Lebensräumen«. Allerdings forderte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt demnach – wie die Grünen – eine »sozial-ökologische Transformation«. Ihn störte, dass sich die Partei der Wirtschaft »anbiedere« und »um den Finger wickeln« lasse.

In seiner Eröffnungsrede erklärte Kofraktionschef Anton Hofreiter, wie man trotz des geplanten Ausstiegs aus dem Verbrauch fossiler Ressourcen die »Wettbewerbsfähigkeit« und damit die Industrie in Deutschland erhalten könne. Dies soll durch »verlässliche Rahmenbedingungen« gelingen, an denen auch nach der Wahl einer neuen Bundesregierung nicht gerüttelt werde. So müsse die bisher »durchaus erfolgreiche« sogenannte Schuldenbremse für aktuelle Herausforderungen weiterentwickelt werden. Konkret nannte Hofreiter eine »Nettoinvestitionsregel« für den Staatshaushalt, damit »Investitionen nicht der Jährlichkeit unterliegen«. Immerhin: Dafür, dass der Staat zudem Milliardensummen zur Förderung des »sozial-ökologischen« Umbaus an die Privatwirtschaft verteilt, soll diese nicht mit noch weiteren Steuersenkungen beschenkt werden.

Im Zwiegespräch zwischen der Koparteivorsitzenden Annalena Baerbock und dem Siemens-Chef Josef Käser demonstrierten beide große Einigkeit angesichts des dringenden Handlungsbedarfs in Sachen Klimakatastrophe. Um gemeinsam die Klimakrise zu lösen, dafür bestehe jetzt »eine historische Chance«, erklärte Baerbock. Käser zeigte sich von der Sache der Grünen völlig überzeugt und mahnte: »Am Ende des Tages muss ein Unternehmen einen Zweck haben, der der Gesellschaft dient. Wenn es den nicht hat, sollte es eigentlich gar nicht existieren.« Er wünschte sich von den Grünen jedoch, dass sie eine »sozial-ökologische Marktwirtschaft« predigten und keine »Transformation«. Offenbar konnte die Partei noch nicht sämtliche Bedenken der Industrie ausräumen.

Für die besteht allerdings kein Grund. Schließlich bekannten sich sowohl Baerbock als auch Hofreiter wiederholt zum »Markt«. Dieser sei der Koparteichefin zufolge »neutral«, habe »soviel Power« und könne »von heute auf morgen Revolutionen auslösen« – manchmal aber auch »viel zerstören«. Alles, was der Markt brauche, um sozial-ökologisch wirken zu können, sei politische Regulierung. Und für den Kofraktionsvorsitzenden werde der »Markt« darüber entscheiden, welche Technologie bei der E-Mobilität sich am Ende durchsetzen wird.

Die verschiedenen Debatten auf dem Kongress waren unter anderem von einem Thema bestimmt: Wasserstoff. Die Zukunft liege in der Umstellung auf diese – aus regenerativer Energie erzeugte – Ressource in der Stahlproduktion und als Speichermedium. Darin waren sich Siemens-Chef Käser und die Vertreter vom Verband der Chemischen Industrie, vom Stahlproduzenten Salzgitter AG, vom Verband der Energie- und Wasserwirtschaft und viele andere Lobbyisten mit den Abgeordneten der Grünen-Fraktion einig. Strittig war in den entsprechenden Podiumsdiskussionen lediglich, in welchem Maße die Bundesrepublik dabei auf Importe angewiesen sein werde und woher die auf welchem Weg kommen.

Neben der CDU haben deutsche Kapitalfraktionen mit den Grünen spätestens jetzt einen zweiten verlässlichen Partner, um ihre Interessen in der Bundesrepublik, Europa und der Welt durchsetzen zu können. »Schwarz-Grün« kann also kommen.