Grüne für Schaffung von Aufnahmekapazitäten

Berlin. Grünen-Kochefin Annalena Baerbock hat eine Kontingentlösung zur Aufnahme von Flüchtenden, die an der türkisch-griechischen Grenze festsitzen, vorgeschlagen. Daran solle sich auch die BRD beteiligen. »Dass die Situation sich derart zuspitzt, war nur eine Frage der Zeit«, sagte Baerbock am Sonntag der Welt. »Niemand kann überrascht tun.« Nun sei die EU in der Pflicht, Griechenland bei der Bewältigung der Lage mit allen Mitteln zu unterstützen – finanziell, personell, mit Hilfsgütern und Material. »Deutschland sollte vorausschauend seine eigenen Kapazitäten an Flüchtlingsunterkünften wieder aktivieren«, schlug Baerbock vor. (dpa/jW)