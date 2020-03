Verschärfte Maßnahmen in BRD gegen Coronavirus

Berlin. Angesichts der stetigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gelten auch in der Bundesrepublik verschärfte Maßnahmen. In Berlin wurde die Internationale Tourismusmesse (ITB) abgesagt, die Bundesregierung weitete die Vorschriften für den Flug-, Schiffs- und Bahnverkehr aus. Demnach muss ab sofort auch bei allen Flugpassagieren aus Südkorea, Japan, Italien und Iran vor der Einreise der Gesundheitsstatus gemeldet werden. Diese Regel galt bisher nur für die Volksrepublik China. In allen Zügen im Regional- und Grenzverkehr müssen Passagiere zudem künftig Aussteigekarten ausfüllen, wenn Coronavirus-Verdachtsfälle festgestellt wurden. Die Bahnunternehmen sind darüber hinaus verpflichtet, Passagiere mit Symptomen zu melden. Die Bundespolizei soll ihre Kontrollen im 30-Kilometer-Grenzraum verstärken. (AFP/jW)