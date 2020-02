London bezieht Position

Tim Ireland/XinHua/dpa Boris Johnson am Mittwoch vor Downing Street Nr. 10 in London

Am Donnerstag hat die britische Regierung ihr Mandat für die am Montag beginnenden Gespräche über ein neues Handelsabkommen mit der EU veröffentlicht. Dieses würde im Fall eines erfolgreichen Verhandlungsverlaufs Anfang 2021, nach Ende der derzeit geltenden Übergangsperiode, in Kraft treten. Bis dahin gelten für den Handel zwischen EU und Großbritannien noch die alten Regelungen und Gesetze.

Ein Knackpunkt ist, dass sich Großbritannien zur Durchführung von Zollkontrollen zwischen der britischen Hauptinsel und Nordirland verpflichtet hat. Ministerpräsident Boris Johnson deutete am Donnerstag in mehreren Interviews an, eventuell auf die Kontrollen verzichten zu wollen.

Großbritanniens Verhandlungsposition sieht einen liberalisierten Markt für Güter ohne Zölle oder sonstige Restriktionen zwischen der Insel und der EU vor. Die Frage staatlicher Subventionen möchte London aus dem Abkommen ausklammern. Hier gibt es Reibungen mit der EU. Die beharrt auf »gemeinsamen Spielregeln«, was aus Brüssels Sicht bedeutet, dass Großbritannien EU-Beschränkungen bei staatlichen Hilfen für Industrien beibehalten soll. Die EU fordert außerdem, dass der europäische Gerichtshof für Handelskonflikte zuständig sein soll. London lehnt dies als »Beschränkung der staatlichen Souveränität Großbritanniens« ab.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Frage, welcher Zugang zu britischen Gewässern für Fischer aus der EU gewährt wird, was insbesondere für die französische Regierung von Bedeutung ist. Während Brüssel für die unbeschränkte Nutzung eintritt, fordert London jährliche Verhandlungen, um wechselseitige Fangquoten festzulegen.

Auch über die Rolle des Finanzzentrums, der »City of London«, wird gestritten. Hier fordert Brüssel »regulatorische Äquivalenz« ein, das heißt die City soll sich an EU-Gesetzen orientieren, um Zugang zum europäischen Markt zu bekommen. Großbritannien strebt dagegen eine gegenseitige »regulatorische Kooptierung« – also das gegenseitige Anerkennen der jeweils gültigen Gesetze – an.

Im Juni will die britische Regierung den bisherigen Verhandlungsverlauf bewerten und gegebenenfalls ein Ende der Übergangsperiode ohne Handelsabkommen einleiten. Das erklärte der für den »Brexit« zuständige Minister Michael Gove am Donnerstag im britischen Unterhaus.