Akute Bedrohung der Pressefreiheit

Zu jW vom 24.2.: »Druck für Assange«

Menschenrechte und Pressefreiheit stehen dieser Tage zur Verhandlung, und es ist an uns, beides zu verteidigen. Am 24. Februar begann in London das Verfahren gegen den Journalisten und Wikileaks-Gründer Julian Assange, in dem über seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten verhandelt wird. Sollte er ausgeliefert werden, drohen ihm 175 Jahre im Gefängnis für die Veröffentlichung geheimer Dokumente, welche unter anderem Kriegsverbrechen des US-Militärs im Irak und in Afghanistan sowie Menschenrechtsverletzungen in amerikanischen Gefängnissen offenlegen.

Der Fall birgt eine akute Bedrohung für die Pressefreiheit, da mit den Vorwürfen gegen ­Assange journalistische Arbeit als Spionage gebrandmarkt und verfolgt werden soll. Hinzu kommt die Tatsache, dass eine strafrechtliche Verfolgung Assanges nur möglich ist, wenn der Geltungsbereich US-amerikanischer Gesetze über das Staatsgebiet der USA hinaus ausgeweitet wird, da er weder US-Bürger ist noch zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen im Land war.

Falls die Vereinigten Staaten also mit ihrem Auslieferungsantrag Erfolg haben, werden investigative Journalisten weltweit in Zukunft nicht mehr kritisch über das politische Geschehen berichten und das Handeln von Regierungen hinterfragen können, ohne Verfolgung fürchten zu müssen. Auch andere Länder werden sich am Vorgehen der Vereinigten Staaten ein Beispiel nehmen und so die Rechte von Journalisten (und damit unsere Möglichkeiten, sich zu informieren) immer weiter einschränken.

Hinzu kommt, dass Assange aller Wahrscheinlichkeit nach in den Vereinigten Staaten kein fairer Prozess erwartet. Bereits jetzt weist der Umgang in den beteiligten Staaten mit ihm gravierende Mängel auf, z. B. hatte er vor Verhandlungsbeginn keinen ausreichenden Zugang zu seinen Anwälten und wichtigen Dokumenten, um seine Verteidigung vorzubereiten.

Es geht also nicht nur um Julian Assange als Person, sondern genauso stehen in diesem Verfahren Pressefreiheit und Menschenrechte auf dem Spiel.

Es ist an der Zeit, dass wir alle aktiv werden, um Assanges Auslieferung zu verhindern. Eine gute Möglichkeit dazu ist die Unterstützung der zahlreichen Onlinepetitionen zum Thema (…). In vielen Städten finden außerdem regelmäßig Demonstrationen statt, genauere Infos dazu gibt es online bei »Candles for Assange«.

Lena Raupach, Zittau

Klarer, lauter, konsequenter

Zu jW vom 22./23.2.: »Halbherzig gegen rechts«

Ja, wir sind entsetzt und wütend, traurig und verzweifelt. Wir gedenken der Opfer (des ­rassistischen Anschlags am 19.2. abends in Hanau, jW) und leiden mit ihren Angehörigen. Wir verurteilen den Täter und die Tat, den Mord an zehn Mitmenschen, aufs schärfste. Wir kritisieren all die Dumpfbacken, die seit geraumer Zeit überaus bewusst und zielgerichtet diffamieren, spalten und hetzen. Aber das reicht ganz eindeutig nicht, um Leben zu schützen, um gesellschaftliches Verständnis und Miteinander zu fördern und zu sichern. Unser »Wehret den Anfängen«, das Entgegenwirken gegen die Eskalation von Gewalt, muss deshalb entschieden klarer, lauter und konsequenter werden. Das ist die Pflicht unseres Rechtsstaates, aber auch die Pflicht eines jeden Demokraten innerhalb und außerhalb der Parlamente dieses Landes.

Matthias Bartsch, Lichtenau

Kein Vorbild

Zu jW vom 21.2.: »Der eine Schlag«

Es hat mich sehr gefreut, einen so ausführlichen Artikel zur zweiten Auflage von »Wilder vs. Fury« in der jW zu lesen. Das hat ein Sport- und Entertainmentevent dieser Größe und Bedeutung verdient. Bitter stößt mir jedoch die ausschließlich positive Darstellung Furys auf. Unerwähnt bleibt, dass der Mann ein religiöser Eiferer ist, der seine ewiggestrige Ideologie mehrfach öffentlich kundgetan hat. So sprach er sich pauschal gegen das Frauenrecht auf Abtreibung aus, fabulierte über eine »jüdische Weltverschwörung« und beschwor biblische Plagen für Homosexualität herauf – die er zudem mit Pädophilie und Zoophilie gleichsetzte. Damit trägt Fury zur Verbreitung von Vorurteilen bei, die Grundlage von Ausgrenzung, Hass und Gewalt sein können. Ein Vorbild ist er so ganz sicher nicht.

Markus Oswald, Berlin

In besten Händen

Zu jW vom 18.2.: »Vereint statt getrennt«

Eine lesenswerte Themaseite. Über den ersten Militärbischof Hermann Kunst schreibt Horsta Krum, dass er am Ende seiner langen Laufbahn das »Großkreuz des Verdienstordens« der BRD erhielt. Was Prälat Kunst in seiner Frühzeit, vor seiner Zeit als EKD-Feldpropst, trieb, ist ebenfalls instruktiv. Der Hamburger Pastor Christian Arndt, bekannt wegen häufiger Kritik an der kirchlichen Staatsnähe, hat dazu im jW-Interview am 15. April 2017 (Beilage Seite 2) mitgeteilt, dass Kunst bei einer ersten Vereidigung in Herford 1935 den Rekruten eingeschärft habe: »Ihr seid bis an euer Lebensende keine Privatpersonen mehr, sondern eine dem Führer … verschworene Kampfgemeinschaft. Keine Überlegung, kein Reiferwerden entbindet euch von dem Eid. Das sage ich euch … als ein berufener Diener am Wort.« Als späterer Kriegspfarrer leistete Kunst, vier Jahre danach, ebendiesen Eid auf den Führer, an den er – nach eigenem Bekunden – bis ans Lebensende gebunden war. Sein Vorgesetzter Otto Dibelius lobte ihn später für seine nützliche Umtriebigkeit mit den Worten: »Er hatte seine Beziehungen zu allerlei Kreisen der Industrie (lies: zum Großkapital), die ihm willig half …« Und die Beziehungen der Kirche zum Bonner Regime lagen bei ihm in den »allerbesten Händen«.

Christian Stappenbeck, per E-Mail