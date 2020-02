»Die Menschenrechtsverletzungen gehen weiter«

Jorge Silva/REUTERS Sanitäter tragen einen verletzten Demonstranten aus der Gefahrenzone (Santiago de Chile, 14.11.2019)

Wie ist die Defensoría entstanden und wie ist ihre Arbeitsweise?

Wir haben uns einen Tag nach dem Beginn des Aufstands (am 18. Oktober 2019, jW) als freiwilliger Zusammenschluss von Jurastudierenden gebildet. Es ging darum, nicht nur an den Demonstrationen teilzunehmen, sondern unser Wissen zur Verfügung zu stellen. Diese Idee hat Fahrt aufgenommen, inzwischen beteiligt sich die ganze Rechtsfakultät, und die Unileitung unterstützt uns auch. Wir betreuen festgenommene Personen in Polizeiwachen und suchen Opfer von Polizeigewalt in öffentlichen Krankenhäusern auf, das heißt wir arbeiten hauptsächlich vor Ort. Außerdem betreiben wir eine Arbeitsgemeinschaft für das Verfassen von Strafanträgen.

Gegen welche Rechte verstoßen Polizisten in Chile besonders häufig?

Es gibt sehr viele unterschiedliche Menschenrechtsverletzungen, nicht nur Körperverletzungen bei Demonstrationen. Auch Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, Anwohner, Kinder und Jugendliche oder Wohnungslose sind betroffen. Zweifelsohne gibt es Menschenrechtsverletzungen, die häufiger vorkommen, obwohl viele gar nicht angezeigt werden. 1.334 von einer Gesamtzahl von über 2.000 Anzeigen betreffen Schussverletzungen mit Schrotkugeln. Allerdings haben wir auch schon Anzeige erstattet wegen des Verschießens von Tränengasgeschossen, die Menschen am Körper getroffen haben, wegen Schlägen seitens uniformierter Beamter oder wegen Augenverletzungen durch den Einsatz von Pfefferspray. Das sind neben willkürlichen Festnahmen die häufigsten. Es gibt jedoch auch eine beträchtliche Anzahl von Anzeigen wegen sexualisierter Gewalt.

Denken Sie, dass es sich um ein systematisches Vorgehen handelt?

Absolut. Wir glauben, dass die vom chilenischen Staat in diesem Zeitraum begangenen Menschenrechtsverletzungen flächendeckend und systematisch sind. Die Polizei ist eine öffentliche Institution, die hierarchisch aufgebaut ist, so dass alle ihre Handlungen durch Befehle von Rangoberen oder durch Dienstvorschriften legitimiert sind. Auch die Wiederholung von gleichen oder sehr ähnlichen Handlungen an sehr unterschiedlichen Orten lässt auf einen systematischen Charakter schließen, ebenso wie die Schwere dieser Handlungen. Der übermäßige Einsatz von körperlicher Gewalt lässt ein Muster erkennen.

Wie erfolgversprechend sind die Strafverfahren gegen Polizisten?

Da können wir nur spekulieren. Eine unserer Maximen ist es, dass es keine Straflosigkeit für die Vorkommnisse seit dem 18. Oktober 2019 geben darf. Für eine Beurteilung ist es jedoch noch zu früh, auch wenn es schon Konsequenzen gegeben hat. So führte der mediale und politische Druck zu einer Kabinettsumbildung. Es wurden auch schon Polizeibeamte entlassen oder in Untersuchungshaft genommen, obwohl es in bezug auf die Gesamtzahl der Verfahren nur wenige sind.

Haben Sie in der letzten Zeit eine Verbesserung der Lage feststellen können?

Die Situation hat sich nicht verbessert. Vor einigen Monaten war das wichtigste Vergehen noch der Einsatz von Schrotmunition. Aber inzwischen hat die Öffentlichkeit dagegen aufbegehrt, weil die Opferzahlen jeden statistischen Rahmen sprengen. Jetzt hat sich die Art der Polizeigewalt geändert. Vor einigen Wochen kursierte zum Beispiel ein Video im Internet, das einen Wasserwerfer zeigte, aus dem sich gelbes Wasser über die Menschen ergoss. Danach haben viele von ihnen über Verätzungen, starke Allergien und extreme Hautreaktionen berichtet. Die Polizei hat nie mitgeteilt, worum es sich bei der Flüssigkeit handelte, sondern nur eine interne Ermittlung zugesagt. Die Menschenrechtsverletzungen gehen also weiter. Außerdem behindert die Polizei gesetzeswidrig die Arbeit von Beobachtern. Hinzu kommt, dass die Menschenrechtsorganisationen überfordert sind. Die Grundrechtsverletzungen sind so groß und zahlreich, dass Teamarbeit, Kommunikation und ständiger Kontakt gefordert sind. Wir arbeiten sogar mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Es ist eine extrem anspruchsvolle Lage.

Welche Erwartungen haben Sie an eine zukünftige Polizeireform?

Obwohl das nicht in unseren Kompetenzbereich fällt, empfehlen wir in unserem Menschenrechtsbericht eine Reform der Polizei, da sie offensichtlich überfordert ist. Wir sind sogar der Auffassung, dass die Polizei mit ihren Abschreckungsmaßnahmen nichts anderes als Unordnung schafft. Es muss den Dienstvorschriften, die die Arbeit dieser öffentlichen Institution regeln, Geltung verschafft werden. Nach der letzten Reform wurden unmenschliche Behandlung, Folter und sexueller Missbrauch verboten. Wir beobachten aber, dass das nur auf dem Papier gilt und die Vorschriften missachtet werden. Als öffentliche Institution, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wird und der Achtung der Menschenrechte verpflichtet ist, muss die Polizei einer Prüfung unterzogen werden.

Wie wird es weitergehen?

Nach unserer Einschätzung werden die Menschenrechtsverletzungen leider nicht aufhören. Das Wichtigste ist, dass es keine Straffreiheit für die Gewalt gegenüber Demonstrierenden geben darf. Die Polizeigewalt wurde von den obersten Amtsträgern im Staat gebilligt. Die Diskreditierung und Dämonisierung der Demonstrierenden, von denen viele Kinder und Jugendliche sind, muss aufhören. Der Polizeigewalt muss nicht nur in Santiago, sondern im ganzen Land Einhalt geboten werden. Wir verurteilen den übertriebenen Einsatz der Streit- und Sicherheitskräfte und rufen – wie auch andere Menschenrechtsorganisationen – zur Beendigung aller Polizei- und Staatsgewalt in unserem Land auf.