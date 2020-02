Pakt gegen China

Al Drago/REUTERS Schulterschluss gegen China gesucht: US-Präsident Donald Trump mit Indiens Premier Narendra Modi am Montag in Ahmedabad

Alle US-Präsidenten seit William Clinton haben Indien einen Besuch abgestattet, Barack Obama sogar zwei. Seit der Aufstieg der Volksrepublik China zur Weltmacht sich abzuzeichnen begonnen hat, noch mehr, seit er Wirklichkeit wird, ist Washington emsig bemüht, Bündnisse gegen Beijing zu schmieden. Indien besitzt dabei einen hohen Stellenwert. Es steigt ebenfalls ökonomisch und politisch auf, es wird nach Prognosen perspektivisch zur drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt werden – und bei alledem begreift es sich als traditionellen asiatischen Rivalen Chinas. Kein Wunder, dass Washington seit Jahren Neu-Delhi auf seine Seite zu ziehen sucht.

Auch Donald Trump, der den Machtkampf gegen Beijing offener und aggressiver zelebriert als Clinton, George W. Bush und Obama, wünscht den antichinesischen Schulterschluss mit Indiens Regierung – und er stieß bei seinem am Dienstag zu Ende gegangenen Besuch in dem südasiatischen Land zumindest partiell auf offene Ohren. Indien, traditionell ein Großkunde russischer Waffenschmieden, kauft Kriegsgerät seit einigen Jahren zunehmend bei US-Konzernen ein; am Rande von Trumps Besuch wurden denn auch neue Verträge über die Lieferung von Militärhubschraubern und Raketen im Wert von gut drei Milliarden US-Dollar geschlossen. Der US-Präsident wies außerdem darauf hin, man sei dabei, den »Quad«-Pakt wiederzubeleben: einen lockeren Zusammenschluss mit Japan, Australien und eben Indien, der insbesondere auch auf eine militärische Kooperation gegen China zielt. Bei hindu-nationalistischen Hardlinern wie Ministerpräsident Narendra Modi findet die US-Administration dafür günstige Bedingungen vor.

Und trotzdem: Indien bleibt sperrig, ist – im Bewusstsein seines eigenen Aufstiegs – nicht gewillt, nach der Pfeife der Vereinigten Staaten zu tanzen. Neben dem Abschluss im militärisch-industriellen Bereich und einem Erdgasdeal im Interesse der US-Frackingindustrie konnte Trump in Neu-Delhi keine echten Erfolge erzielen. Die indische Regierung gibt im Handelsstreit mit der Trump-Administration nicht nach, weshalb der US-Präsident ohne Einigung auf einen ursprünglich geplanten Handelsvertrag abreisen musste. Vor allem aber ignoriert sie bislang konsequent den steigenden US-Druck bei zwei zentralen Themen. So hält sie am Kauf des russischen Luftabwehrsystems S-400 fest, den Washington gewöhnlich mit Sanktionen zu bestrafen droht; außerdem hat sie zum Jahreswechsel beschlossen, beim Aufbau der indischen 5G-Netze in der Erprobungsphase die Nutzung von Huawei-Technologie zu erlauben. Trump hat gestern in Neu-Delhi einmal mehr lautstark gefordert, den chinesischen Konzern auszuschließen. Hinweise, die indische Regierung könne in der Sache vielleicht zu einem plötzlichen, kostspieligen Kurswechsel bereit sein, blieben allerdings aus: Indien beharrt auf Eigenständigkeit.