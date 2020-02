Nicht-Orte

pxhere.com/en/photo/486149 Orte kommunikativer Verwahrlosung: Flughäfen, Raststätten, Bahnhöfe und vielleicht auch Hostels

Ein Gespräch mit einem sogenannten Sportschützen in der DLF-Sendung »Sport am Wochenende« vom 15. Dezember 2019 ist auf der Website mit einem Begleittext versehen, der folgende Passage enthält: »Fast jede Sportart braucht ein Sportgerät: Die Fußballer haben den Fußball, die Kugelstoßerinnen eine Metallkugel und die Sportschützen ihre Waffen. Anders als viele andere Sportgeräte sind Pistolen und Gewehre aber potentiell tödlich – und werden dementsprechend reguliert.«

Stimmt leider nicht. Zum Beispiel sind »Sportwaffen« zeitweilig zweckentfremdete, professionelle Mordwerkzeuge. Und keine Sportgeräte. Die »Sportschützen« stehen in einer Reihe mit Polizisten, Soldaten und Jägern – auch von der Gesinnung her –, und nicht mit Läufern, Fußballern oder Volleyballern. Der rassistische Terror in Hanau vorige Woche hat das einmal mehr gezeigt. Der Täter, der neun Menschen ermordete, war Sportschütze.

Da kann man nur sagen »#Hanau – Nazis entwaffnen: jetzt!«, wie ein Gespräch mit Friedrich Burschel, Referent für Neonazismus und Strukturen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, vom 20. Februar betitelt ist, das Radio Corax führte. Dieses und noch mehr aufschlussreiches Audiomaterial findet man zum Nachhören auf freie-radios.net.

Calle Fuhr präsentiert im laufenden Programm sein Drama über eine junge Frau, die eine Fehlgeburt erleidet, »In die Sterne« (WDR 2020; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3), etwas später wird an Ror Wolf erinnert: »Der Chinese am Fenster« (WDR/HR 1971; Di., 20 Uhr, DLF). Fritz Schütte widmet sich einem Jugendphänomen mit »›Ich habe geweint und geschrien‹ – K-Pop und seine Fans« (SWR 2019; Di., 22 Uhr, DLF Kultur).

Rami Hamze ist mit »Hörweiten« (WDR 2020; Ursendung in zwei Teilen Mi. und Do., 19 Uhr, WDR 3) am Start. Ein Ordnungsamtsmitarbeiter wehrt sich hier gegen Klangkunst im öffentlichen Raum. Stefan Panhans kümmert sich um den Nicht-Ort »Hostel« (NDR/DLF Kultur 2020; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Vielschichtig wird hier die Selbstentfremdung postmoderner Individuen dargestellt. Ein Flugzeug bricht zeitgleich in Bodo Trabers Mysterystück »Delay« (WDR 2015; Mi., 20 Uhr, Bayern 2) in Richtung Hölle auf.

Die »Kurzstrecke 95« (Eigenproduktion/DLF Kultur 2020; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur) sollte man nicht verpassen, und auch nicht »Léon Poliakov – Memoiren eines Davongekommenen« (Fr., 8 Uhr, FSK). Ein frisch gefundener Traummann will der Protagonistin eine Leiche anhängen in Anja Herrenbrücks »Die Ohrenzeugin« (BR 2019; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5), und es ist Zeit für die »Ö1- Hörspiel-Gala« (ORF 2020; Fr., 19 Uhr, ORF Ö1) und dann die Ausstrahlung des mit dem Publikumspreis geehrten »Hörspiels des Jahres«, Sa., 14 Uhr, sowie des Hörspiels, das den Kritikerpreis erhält, So., 23 Uhr, ORF Ö1.

Norbert Lang schickt mit »How dare you. Echo einer Rede« (BR 2020; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2) die Worte einer bekannten Klimaaktivistin in den Soundloop, und Castle Freeman bringt einen »Auf die sanfte Tour« (SWR 2018; Fr., 22 Uhr, SWR 2) nach Vermont. Was die »Cum-Ex«-Deals waren, arbeitet Julian Mahid Carly in »Kein Schafspelz, kein Wolf« (HR 2020; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR 2 Kultur) auf. Datenkraken treiben bei Tom McCarthy in »Satin Island« (HR 2019; So., 18.20 Uhr, SWR 2) ihr Unwesen. Zum Ausklang und Neubeginn der jeweiligen Woche empfehlen sich Arno Schmidts »Die Umsiedler« (NDR/WDR 2017; So., 21 Uhr, NDR Info) und Christian von Ditfurths »Mit Blindheit geschlagen« (DKultur/NDR 2006; Teil 1/2 Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).