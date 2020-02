jW

»Mau-Mau bei der Wohlfahrtsbehörde«, so hieß einer der bekanntesten Texte des »New Journalism« 1970. Er stammte vom späteren Bestsellerautor Tom Wolfe. Es ging darin um ein afroamerikanisches Alltagsgenie, das besonders einfallsreich war beim Einfordern von Sozialleistungen für die Black Community bei den Behörden. Hierzulande ist »Mau-Mau« ein etwas simples Kartenspiel. Das Wort ist eine englische Verballhornung des Kampfziels »Land durch Freiheit« in der Sprache der Kikuyu. Die »Mau Mau«-Aufständischen nannten sich laut Wikipedia »Land and Freedom Army«. Ihr Guerillakrieg gegen die englische Kolonialmacht (ca. 1952 bis 1960) fand auf dem Territorium des heutigen Kenia statt. Auch die Kamba, die Meru und die mit den Kikuyus einst verfeindeten Viehnomaden der Massai, die von den Engländern zuvor umgesiedelt worden waren, beteiligten sich am Unabhängigkeitskampf.

Bereits 1956 schien die englische Armee verbunden mit Kampfgruppen der weißen Siedler den »Mau-Mau-Aufstand« niedergeschlagen zu haben. Zu diesem hatte beigetragen, dass noch während des Zweiten Weltkrieges im nahezu »unberührten Kenia« immer mehr Engländer angesiedelt worden waren und sich dort nach Kriegsende demobilisierte Militärs niedergelassen hatten. Die Kolonialregierung hatte zudem riesige Gebiete als Nationalparks ausgewiesen, die reich an Wildtieren waren (vor allem an den »Big Five«: Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwe und Leopard), die dort aber nur gegen Bezahlung gejagt werden durften. Die englischen und australischen Offiziere machten sich als Organisatoren von Großwildjagdabenteuern selbständig. Diese Weißen waren die ersten, die gegen die Mau-Mau-Guerilla organisiert vorgingen. Ihre schwarzen Mitarbeiter unterstützten dagegen nicht selten die Gegenseite.

Mit der Selbständigkeit Kenias 1963 hörten die Kämpfe nicht auf. Nach dem Tod des »letzten Mau-Mau-Generals« Baimungi wurden aus seinen Kämpfern Wilderer, die in den kenianischen Nationalparks vor allem Nashörner und Elefanten jagten, zunächst mit Pfeilgift und Fallen. In den Jahren nach Krieg und Entkolonisierung explodierten die Elfenbeinpreise. Bekämpft wurden die sich stetig moderner bewaffnenden Wilderer von den »Rangern« der Nationalparkverwaltungen, die ebenfalls ständig aufgerüstet werden mussten. Schon bald wurden extra für die Wildererbekämpfung ausgebildete Spezialeinheiten aufgestellt, die Polizeibefugnisse bekamen. Befehligt wurden sie von weißen Großwildjägern und Safariveranstaltern, die sich zuvor im »Buschkrieg« gegen die Mau Mau hervorgetan hatten und jetzt u. a. private Tierschutzfirmen gründeten, Anti-Wilderer-Brigaden aufstellten – und vermieteten. Sowohl die Gorillaforscherin Dian Fossey als auch die stellvertretende Leiterin des Tsavo-Nationalparks in Kenia, Daphne Sheldrick, haben in ihren Büchern vorgerechnet, wieviel sie diese Brigaden täglich kosteten.

Heute spüren die Wilderer mit Drohnen und GPS Elefanten und Nashörner auf und die diese Tiere verteidigenden Nationalparkwächter jagen die Wilderer ebenfalls mit Drohnen. Aus den Großwildjäger-Safaris ist derweil der moderne Nationalpark-Massentourismus geworden.