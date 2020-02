Gegenddarstellung: Brigitte Jelkmann

jW Brigitte Jelkmann

Letzte Woche war die gute Seele der jungen Welt außer Haus. Das passiert äußerst selten – sonst rackert sie, was das Zeug hält. Brigitte ist morgens meist die erste in der Redaktion, sortiert Zeitungen, kocht Kaffee für die weniger pünktlichen Redakteurinnen und Redakteure. Dann ist sie schnell zurück an ihrem Platz, nimmt Telefonate entgegen, bereitet anstehende Termine vor, empfängt Besucher. Und bringt vorbeigehende Kolleginnen und Kollegen während eines netten Schwätzchens auf den neuesten Stand.

Dass ein jW-Arbeitstag einigermaßen organisiert verläuft, daran hat Brigitte nicht unwesentlich Anteil. Vor sechs Jahren kam die gebürtige Westfälin von der DKP-Hausdruckerei Plambeck und Co. zu uns und hält seither die Fäden in unserem Verlag zusammen. In ihrer knapp bemessenen Freizeit begeistert sie sich für Kunst, das Wandern und ihre Enkelkinder. Nun gönnte sich das Herz unseres Sekretariats in der vergangenen Woche einen Urlaub. Wir hatten zuvor schlimmste strukturelle Desorientierung befürchtet, aber es ging noch mal alles gut. Brigitte feierte derweil ihren Geburtstag mit Trollen und Elfen in Island, trotzte schweren Stürmen und rauher See. »Ich wollte gar nicht wiederkommen«, meinte sie gestern. Glücklicherweise im Scherz. Wir hatten gehörig Schwein, dass sie diese Drohung selbst nicht ernst nahm. Am Montag morgen war Brigitte also wieder da, und wir konnten ihr endlich persönlich alles Gute wünschen. Sie selbst hatte für die Mittagszeit schon einige Köstlichkeiten vorbereitet und verwöhnte uns damit nach Strich und Faden. Selbst der isländische Trockenfisch schmeckte angesichts der Freude über Brigittes Rückkehr phantastisch.

Liebe Brigitte, wir gratulieren herzlichst zum 60.! Und wünschen uns noch viele gemeinsame Jahre in unserem ohne dich so tristen Hause.