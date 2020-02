Absehbare Niederlage

Marijan Murat/dpa Sollen nicht zu hohe Forderungen stellen: Arbeiter der Porsche AG im Stuttgarter Hauptwerk (20.2.2019)

Im Südwesten ist die IG Metall mit der Forderung nach fünf Prozent mehr Lohn plus mindestens 180 Euro Festgeld in die aktuelle Tarifauseinandersetzung eingestiegen. Die Beschäftigten beim Automobilhersteller Porsche fordern sogar 6,5 Prozent mehr Gehalt, sie gehen für mindestens 300 Euro mehr für alle Beschäftigten in die Verhandlungen. Dies haben Vertreter aus den Betrieben bei einer Funktionärskonferenz der Gewerkschaft bereits am vergangenen Mittwoch in Stuttgart bekanntgegeben.

Alle bezirklichen Tarifkommissionen haben sich bei Ihren Treffen am vergangenen Donnerstag »mit großer Mehrheit« hinter die Positionen des Vorstands gestellt, wie es in einer Mitteilung der IG Metall vom Freitag heißt. Demnach soll ohne konkrete Lohnforderung über einen »Zukunftspakt für einen fairen Wandel und sichere Arbeitsplätze« verhandelt werden. Während der Verhandlungen sollen die Betriebe auf »einseitige Maßnahmen zum Personalabbau verzichten«. Im Klartext: Der Personalabbau darf weiter gehen, Hauptsache sozialpartnerschaftlich.

So wie bei Bosch in Bremen. Hier haben IG Metall und Betriebsrat im Januar einen Sozialplan ausgehandelt, der zum Ergebnis hat, dass die gesamte Produktion ins Niedriglohnland Ungarn verlagert wird. 240 Kolleginnen und Kollegen verlieren Ende 2020 ihren Job. Dennoch spricht die IG Metall Bremen von einem »guten Kompromiss«: »Auch wenn wir die Arbeitsplätze nicht erhalten konnten, sind wir mit der Gesamtlaufzeit aus Produktionsende, Nachlaufzeit und Transfergesellschaft zufrieden.«

Sozialpläne zur angeblich »sozialverträglichen« Vernichtung von Arbeitsplätzen und Standortvereinbarungen mit außertariflichem Lohnverzicht zur angeblichen Sicherung von Arbeitsplätzen gibt es längst. Da stellt sich die Frage, was sich jetzt durch den »Zukunftspakt« ändern soll. Die Unternehmer müssen über einen betrieblichen Zukunftsvertrag verhandeln, wenn die IG Metall das will. Am Ende sollen Investitions- und Produktzusagen, Qualifizierungen und der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen stehen.

Zur Finanzierung des geplanten »Zukunftspakts« soll ein Teil der laut IG Metall möglichen Lohnerhöhungen geopfert werden. Ansonsten erwartet die Gewerkschaft nur eine Anhebung zum Ausgleich der Inflationsrate. Sollten sich die sogenannten Arbeitgeber bis Anfang April auf den »Zukunftspakt« einlassen, will die IG Metall keine Lohnforderung stellen. Andernfalls soll eine nachgeschoben werden für eine »normale Tarifbewegung«.

Die Kapitalseite geht derweil in die Offensive und verlangt eine Vereinbarung über einen fünfjährigen Verzicht auf Erhöhungen der Entgelttabellen. In diesem Jahr soll es nur eine Einmalzahlung geben. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass sich der »Arbeitgeberverband« auf einen »Zukunftspakt« einlässt, der sich bei der Umsetzung in den Betrieben schnell als Etikettenschwindel herausstellen wird. Für einen Tarifabschluss wäre ein solcher Pakt eine schöne Verpackung für die Verzichtspolitik der IG Metall und diente der Ruhigstellung der potentiell mächtigen Mitgliedschaft.

Gegen die absehbare Niederlage gibt es Widerstand von der 2019 gegründeten »Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften« (VKG). In einem aktuellen Flugblatt der VKG heißt es: »Wenn der IG-Metall-Vorstand glaubt, unter illusorischen Appellen an die Fairness einem entschlossenen Kampf der Gewerkschafterinnen gegen die Metall-Kapitalisten ausweichen zu können, ist er auf dem Holzweg.« Gefordert wird ein offensiver Tarifkampf um eine Lohnerhöhung von fünf Prozent, mindestens aber von 200 Euro sowie eine Reduzierung der tariflichen Arbeitszeit um zwei Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich und gleichen Arbeitszeiten in Ost- und Westdeutschland.

Christa Hourani von der VKG erklärte dazu am Sonnabend gegenüber junge Welt: »Wenn man in eine Tarifauseinandersetzung ohne Forderung und Kampfstrategie einsteigt, kann nichts Wesentliches durchgesetzt werden. Dieses Vorgehen schürt Illusionen in das Kapital und die Klassengegensätze werden verwischt.«