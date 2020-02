Ein bisschen Linienkampf in der Nordost-CDU

Kay Nietfeld/dpa Ambitioniert: CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor bewirbt sich um den Landesvorsitz seiner Partei in MV

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern muss sich neu sortieren. Der Landesvorsitzende und Vorsitzende der Landtagsfraktion, Vincent Kokert, verkündete bereits Ende Januar seinen Rückzug aus der Politik. Beschäftigungslos wird Kokert nicht bleiben, im März wird er eigenen Angaben zufolge bei den Stadtwerken in Neustrelitz als Betriebsleiter einsteigen.

Die Nordost-CDU traf die Entscheidung ihres Exchefs offenbar unvorbereitet und löste eine hektische Betriebsamkeit um seine Nachfolgeschaft aus. Am vergangenen Sonnabend tagte der Landesvorstand in Güstrow. Dieser beschloss nun, am 28. März in Rostock-Warnemünde einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen. »Wir wollen keine lange Hängepartie und schnellstmöglich eine Entscheidung«, sagte der bisherige Parteivize Eckhardt Rehberg am Sonnabend abend. Das Gremium beauftragte den 65jährigen Bundestagsabgeordneten einstimmig mit der kommissarischen Leitung der Partei. Am Dienstag steht bereits die Wahl eines neuen Fraktionsvorsitzenden an, wie der örtliche CDU-Pressesprecher Chris Puschmann gegenüber jW bestätigte.

Um die vakante Parteispitze konkurrieren der 27jährige CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor aus Ueckermünde und die Landesjustizministerin Katy Hoffmeister aus Rostock. Weitere Kandidaten gebe es bislang nicht, hieß es aus der Landesgeschäftsstelle der CDU in MV auf jW-Nachfrage. Die 46jährige Juristin Hoffmeister erklärte bereits, dass sie bei ihrer Wahl zur Landeschefin die Nordost-CDU auch als Spitzendkandidatin in die Landtagswahl im Frühherbst 2012 führen wolle. Diese Aussage rief Amthor auf den Plan. In einem Interview mit der Schweriner Volkszeitung (Sonnabendausgabe) sagte er: »Die Spitzenkandidatur jetzt vorwegzunehmen, entwertet aus meiner Sicht auch ein Stück weit die Bedeutung des Landesvorsitzes.« Amthor ließ bislang offen, ob er weiterhin für den Bundestag kandidieren oder sich auf die Landespolitik konzentrieren werde.

Parteiintern geht es um zwei Linien, auch wenn die CDU in MV »lähmende Richtungsdebatten« gerne vermeiden würde: »Die Delegierten haben die Wahl zwischen zwei Personen mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung«, sagte Rehberg. In Regionalkonferenzen werden sich beide Bewerber bis Ende März der Parteibasis präsentieren. Während Rechtsausleger Amthor seine Bastionen bei den Kreisverbänden Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald hat, kann die »sozial-liberale« Hoffmeister auf den Kreisverband Rostock-Land zählen.

Einen ersten Stimmungstest dürfte es morgen beim politischen Aschermittwoch in Demmin geben. Die Rivalen Amthor und Hoffmeister sind als Gäste angekündigt. Unter dem Motto »Zeit für deutliche Worte« werden die karnevalesken Redner Rehberg und die Noch-CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer in die Bütt steigen und heitere Schenkelklopfer darbieten.