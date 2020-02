Century Fox/Peter Andrews/ZDF Rheya ist der Klon von Chris Kelvins verstorbener Ehefrau: »Solaris«

Bayern erleben

Toskanen hat D-Land ja so einige zu bieten, es ist dann immer so ein bisschen wie deutsche Pizza mit Leberkäs (nichts gegen Leberkäs, aber eben nicht auf der Pizza). Im bayerischen Jura jedenfalls findet man malerische Flusstäler, bunte Blumenwiesen, geheimnisvolle Karsthöhlen und den Duft von Thymian und Salbei. In den Südlagen der Täler herrscht fast mediterranes Klima; zwischen Wacholdern blühen Orchideen, Küchenschellen und Kreuzenzian. Seit Jahrhunderten ziehen Hirten mit ihren Wanderherden durch das Lauterachtal und prägen bis heute seinen einzigartigen Charakter. Das klingt wirklich bukolisch.

BR, 21.00 Uhr

Solaris

USA 2002, ein Remake des Klassikers: Ein Freund bittet den Psychologen Chris Kelvin um einen Besuch auf einer Raumstation, die um den Planeten Solaris kreist. Als Kelvin dort ankommt, hat sein Freund bereits Suizid begangen, und der Rest der Besatzung scheint seltsam angeschlagen und verwirrt zu sein. Noch bevor er sich darum kümmern kann, erlebt Chris eine Überraschung: Seine verstorbene Ehefrau lebt auf der Station. Regie: Steven Soderbergh. Wie schon zuvor die legendäre Verfilmung des Romans durch Tarkowski lehnte Autor Stanislaw Lem auch diese Fassung vehement ab.

Arte, 21.50 Uhr

Fast wia im richtigen Leben

Wenn es schon unbedingt lustig sein muss, dann bitte so: Die in den frühen 1980er Jahren entstandene Satireserie des Münchner Kabarettisten Gerhard Polt war nicht umsonst ein Straßenfeger. In Sketchen ist der Polt gemeinsam mit seiner Bühnenpartnerin Gisela Schneeberger zu sehen. Unterstützt wurde das Paar von wunderbaren Volksschauspielern, die meisten von ihnen inzwischen tot. So gehen sie dahin – aber schön war’s. D 1979.

BR, 22.45 Uhr

Krach im Hochhaus

Merkwürdige Ereignisse spielen sich nächtens in den Aufgängen eines Hochhauses ab. Frau Schneider glaubt, im Maler Bombach den Schuldigen für das Chaos gefunden zu haben. Doch dann werden in diesen Krach auch noch andere Mieter involviert. Selbiges bewirkt, dass jeder von ihnen jeden verdächtigt. Ein echtes Lustspiel eben, Tür auf, Tür zu. DDR 1976.

MDR, 23.35 Uhr