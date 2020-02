jW

Besser ein Panzerwerk

Zu jW vom 18.2.: »Verzögerter Baubeginn«

Die Folgen des Baus des geplanten Tesla-Werks im Naherholungsgebiet bei Grünheide sind für die Umwelt gravierend. Obwohl klar ist, dass Waldbäume für das Klima eine riesige Bedeutung haben, (…) sollen dort 100 Hektar Wald (bis zu 300 Hektar waren im Gespräch) einfach gerodet werden. Und das, obwohl in Brandenburg Tausende Hektar an Aufschüttungen (Kippen) aus dem Abraum der Tagebaue, oft nur spärlich bewachsen, zur Verfügung stehen. Hinzu kommt die Bereitstellung von Wasser, obwohl in Brandenburg schon jetzt größte Trockenheit herrscht (…). Das Ganze wird noch mit staatlichen Mitteln gefördert, anstatt diese für die zukünftige Sicherung der Wasserversorgung (…) einzusetzen. Wenn im 21. Jahrhundert eine Fabrik neu errichtet wird, muss die Technologie so beschaffen sein, dass praktisch keine Abfallprodukte entstehen, was erfordert, dass zum Beispiel Wasser in eigenen Aufbereitungsanlagen behandelt und im Kreislauf wieder dem Produktionsprozess zugeführt wird. (…) Aber in diesem Fall soll, soweit bekannt, in altbekannter Art dem Land Brandenburg das Abwasser zur Entsorgung überlassen werden. Obwohl es im anarchischen System des Kapitalismus eine »alte Kamelle« wie eine gesamtvolkswirtschaftliche Planung nicht gibt, sollten sich die Brandenburger solche Fragen stellen. Soll damit der Bedarf an E-Autos in Deutschland abgedeckt werden, obwohl riesige Autounternehmen vorhanden sind und dort gerade viele Tausend Arbeiter ihre Arbeit verlieren? (…) Die Frage ist, warum gerade Brandenburg für den Standort ausgewählt wurde. Vielleicht, weil hier »alles billig zu haben« ist? Zumindest sollte wegen des erbitterten Konkurrenzkampfes auch eine Pleite mitbedacht und in den Verträgen ein Rücklagefonds vereinbart werden, mit dem die eventuelle Fabrikruine geräumt und die Flächen wieder aufgeforstet werden können. Die beste Lösung für die Umwelt, den Frieden und die Menschen wäre, die Fabrik auf einem Truppenübungsplatz, von denen Brandenburg viele hat, zu errichten oder ein Panzerwerk für diese Friedensproduktion umzurüsten.

Gerhard Ulbrich, per E-Mail

Wunschdenken

Zu jW vom 18.2.: Zitat des Tages

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, vermutet, die Partei Die Linke habe die AfD mit nach vorn gebracht, weil sie in den 30 Jahren alles schlechtgeredet habe. Tatsächlich hätte die öffentliche Bewertung der politischen und sozialen Verhältnisse des wiedervereinigten Deutschlands in ihrer Zuspitzung viel kritischer erfolgen müssen. Namentlich in den letzten Jahren. So konnten die vielfach zugereisten AfD-Führungskräfte in ländlichen Ostgebieten für die Rechten Boden gewinnen. Allerdings ist nun zu fragen: Wie erklärt der Politiker Wanderwitz die Aufmärsche der »Pegida« in seiner Sachsenheimat? Und wie erklären sich dem CDU-Mitglied die Einbrüche seiner Volkspartei bei Bundes- und Landtagswahlen zugunsten der AfD? Die Thüringer Schlammschlacht gegen die Linken offenbart die Nähe von CDU-Mitgliedern zur AfD. Wunschdenken ist keine Politik.

Atti Griebel, Berlin

Schlimmer Opportunist

Zu jW vom 19.2.: »Röttgen will CDU-Chef werden«

Mir fällt keine einzige Entscheidung von Angela Merkel in ihrer gesamten Amtszeit ein, die zum Wohle der mittleren und unteren Schichten der Bevölkerung ausgefallen wäre. Aber als sie Norbert Röttgen aus der Regierung entfernte, der sie anschließend immer noch berechnend und unaufhörlich lobte, war das vollkommen richtig. Ich kann mir keinen schlimmeren Opportunisten und US-Vasallen vorstellen als gerade ihn. Er hat keinen starken Charakter oder eigenen Kopf, wie uns der Autor des Beitrags erklärt, sondern ausschließlich seine Karriere im Sinn. Bezüglich seiner Forderung nach Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Russland vertritt er stromlinienförmig US-Positionen, ebenso wie die Führung der Grünen, womit ihm schon einmal die Unterstützung von diesen beiden Seiten bei einer möglichen Zusammenarbeit sicher sein dürfte. Sollten die CDU oder bei anschließenden Bundestagswahlen die deutsche Bevölkerung Figuren wie Röttgen oder Friedrich Merz in führende Positionen wählen, könnten sie diese Aufgabe auch gleich an den Botschafter der USA übertragen, der sich ja in Gestalt von Amtsinhaber Richard Grenell ohnehin bereits wie der Gouverneur eines US-Bundesstaates aufführt.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude

Offene Fragen

Zu jW vom 21.2.: »Irre wie der Kapitalismus«

Wieder einmal mussten unschuldige Opfer die braune Suppe auslöffeln, die ihnen von der noblen »Wertegesellschaft« samt Politik und Medien zunehmend eingebrockt wird. Wenn ich die scheinheiligen Betroffenheitsstatements eines Herrn Bouffier höre, kommt es mir nur noch hoch. Was den Täter und die angeblich überraschten Behörden betrifft, bleiben entscheidende Fragen offen: Laut der Internetseite T-online schickte der Mörder bereits im November 2019 ein mit dem aktuellen Bekennerbrief fast identisches Schreiben an die oberste Staatsanwaltschaft. Warum wurde nicht sofort etwas unternommen, warum wird das in den Medien mittlerweile nicht mehr erwähnt? Der Täter erhielt im letzten Jahr einen Waffenschein, obwohl er mit seinen Ansichten bereits polizeibekannt war? Ebenso war er Mitglied in einem Schützenverein. Die Mehrzahl der in Deutschland verübten Massaker dieser Art erfolgte faktisch durch organisierte Sportschützen. Warum wird diese Tatsache bestenfalls in Nebensätzen erwähnt, warum lässt man den Vereinsmitgliedern weiterhin scharfe Waffen in Privatbesitz, warum wird Schützensport nicht auf Luftgewehre beschränkt? Es ist leider zu befürchten, dass die Aufklärung und Verarbeitung bei einem verwirrten Einzeltäter und mit den obligatorischen Betroffenheitsritualen enden wird, NSU lässt grüßen.

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)