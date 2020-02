Der brasilianische Film »Todos os Mortos« von Marco Dutra und Caetano Gotardo läuft im Berlinale-Wettbewerb und feiert am Sonntag (nach Redaktionsschluss) dort Weltpremiere. Es ist einer von 19 Filmen aus dem südamerikanischen Land bei den Festspielen. In diesem Jahr werden die Filme nicht durch die staatliche Filmagentur Ancine bei der Teilnahme an der Berlinale unterstützt, sondern durch das private Institut Olga Rabinovich aus São Paulo. »Es ist wichtig, die Präsenz Brasiliens auf einer der wichtigsten Bühnen des Weltkinos zu fördern«, sagte Josephine Bourgois, Exekutivdirektorin des Instituts, der dpa in Rio. Während das brasilianische Kino im Ausland Erfolge einfährt, steht es in Brasilien schwer unter Druck. Der rechte Präsident Jair Bolsonaro hatte vergangenes Jahr die Abschaffung der Ancine erwogen. (dpa/jW)