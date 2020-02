Schatten aus Granit

Dallas Museum of Art, Heirs of Josephine Hopper / 2019, ProLitteris, Zürich Ergebnis regional geprägter Motivsuche: Edward Hoppers »Lighthouse Hill« (Öl auf Leinwand, 1927)

Eines der Bilder, von denen aus sich diese Ausstellung aufschlüsseln lässt, heißt »Cape Ann Granite« und stammt aus dem Jahr 1928. Es zeigt eine Landschaft an der Steilküste von Massachusetts, Granitfelsen liegen herum, das Meer versteckt sich hinter den Klippen, über allem breitet sich ein friedlicher, von wenigen Wolkenschleiern durchzogener Himmel aus. Licht und Schatten treffen, wie bei Hopper üblich, voneinander scharf abgegrenzt, aufeinander.

Die Baseler Fondation Beyeler erhielt dieses Werk als Dauerleihgabe und beschloss, von dort aus einen anderen Blick auf einen der populärsten Maler des 20. Jahrhunderts zu werfen: Zwar kommt man bei Hopper um die nächtlichen Tankstellen, stummen Häuser und verlassenen Straßen nicht herum, doch soll es hier, in dieser Schau, einmal ganz explizit um Wälder, Hügel oder das Meer gehen. Und das nicht nur in Öl, denn Hopper fertigte auch Aquarelle und Zeichnungen an, die weit weniger bekannt sind.

Das Bemerkenswerte an »Cape Ann Granite« ist nicht zuletzt das, was fehlt: Es gibt keine Anzeichen von Zivilisation, keine Strommasten und keine einsamen Menschen, die aus Fenstern schauen, in Bücher starren oder deren Blick sich melancholisch im Nichts verliert. Hopper, so scheint es, strebt hier noch, ähnlich wie seine Vorgänger von der US-amerikanischen Hudson River School oder der kanadischen Group of Seven, nach einer künstlerischen Identität in der Natur, die er möglichst unmittelbar abzubilden versucht. Im Laufe seines Lebens – Hopper starb 1967 – scheint er dann einem Land und dessen Lebensgefühl auf eine Art Ausdruck verliehen zu haben, wie dies nur wenigen anderen Künstlern gelang.

Doch der Granit ist auch ein Wirtschaftsfaktor, aus ihm entstehen Brücken, Kirchen oder Denkmäler. Es ist das Gestein selbst, das bereits auf seinen industriellen Gebrauch verweist. Von hier aus entwickelt Hopper seinen ikonographischen Blick auf das, was man als Zeichen europäischer Besiedlung in zumeist ländlichen Gebieten beschreiben könnte: schlichte Bauernhöfe, Siedlungen an Straßen, Bahnübergänge und manchmal auch menschenleere Kreuzungen wie in seinem »Portrait of Orleans« aus dem Jahr 1950. Was in Hoppers Gemälden konstant bleibt, sind diese granitenen Schatten und das überirdische Licht als zwei Komponenten kompositorischer Dramaturgie, aber wohl auch als zwei Stadien des menschlichen Bewusstseins, die miteinander in Verbindung treten, einander überlagern, durchdringen oder ablösen.

Hopper, ein Tiefenpsychologe? Es ist gerade die scheinbare Einfachheit von Hoppers Motiven, die deren rätselhafte Undurchschaubarkeit hervorruft: glatte, gleißende Oberflächen, harte geometrische Formen, abweisende Fassaden und Türen ohne Klinken. Bemerkenswert ist, wie ungebrochen Hoppers Arbeiten über den Zweiten Weltkrieg hinaus bleiben, wie sie fast monolithisch ihre eigene Bildsprache vertiefen, ohne je auszuscheren. Die entfremdende Erfahrung der Moderne wird von Hopper zugleich illustriert und negiert. Statt des Gewimmels großstädtischer Erfahrung suchte er das Einfache, Unscheinbare und Flüchtige aus. Wie sehr er gerade dadurch zum Inbegriff einer US-amerikanischen Befindlichkeit wurde, ist an einem anderen zentralen Werk dieser Ausstellung abzulesen: dem 3D-Kurzfilm »Two or three things I know about Edward Hopper« von Regisseur Wim Wenders, eine persönliche Hommage, die Hoppers Bilder in Bewegung versetzt und ihn auch als Gottvater einer Kinoästhetik würdigt, die von Hitchcock bis Paris, Texas und Butte, Montana reicht.

Gleichzeitig darf an dieser Stelle gefragt werden, wo hier die Grenze zum Kitsch verläuft. Edward Hopper scheint auch ein spezifisch europäisch geprägtes Rezeptionsphänomen zu sein. So entsteht ein verklärtes Amerikabild, das womöglich genausoviel oder sogar mehr mit hiesigen Projektionen als mit Hoppers ureigener Kunst zu tun hat. Seine deskriptiven und oft minimalistischen Titel sind weit von jener »American Gothic«-Lesart entfernt, die seinen Bildern auch in dieser Ausstellung allzu leichtfertig unterstellt wird. Viel eher scheint Hopper, soweit seinen spärlichen Kommentaren zu entnehmen ist, in erster Linie Formalist gewesen zu sein, der die Widersprüche seines Landes zugunsten einer stark regional geprägten Motivsuche weitgehend ignoriert hat.

Die Urlaubsinsel Cape Cod etwa ist als Refugium des US-amerikanischen Geldadels kaum davon bedroht, dem dräuenden Unheil des unerschlossenen Hinterlandes anheimzufallen, und der Wald hinter dem Haus in »Cape Cod Morning« (1950) dürfte eher der Naherholung dienen.

Ja, Hoppers Bilder zeigen leere Landschaften, aber muss man ihn deshalb gleich zum »Herold der nächsten Apokalypse« erklären, wie es zuletzt in der Wochenzeitung Der Freitag zu lesen war? Oder, noch besser: »Edward Hopper: Seine Bilder machen sichtbar, warum jemand wie Trump gewählt wird.« So titelte die Neue Züricher Zeitung ihre Besprechung der Baseler Ausstellung. Ernsthaft? Nein, wer Edward Hoppers Bildern gerecht werden will, muss sich deren Oberflächen hingeben und sich dem, was ihnen angedichtet wird, konsequent verweigern.