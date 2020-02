Ameos lenkt ein

Ronny Hartmann/dpa Kämpfen für Lohngerechtigkeit: Streikende Beschäftigte auf dem Alten Markt in Magdeburg (5.2.2020)

Stagnierende Gehälter, wachsendes Arbeitspensum, ausgegliederte Pflegekräfte: Gut eine Woche nachdem die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) den Streik in vier sachsen-anhaltischen Ameos-Kliniken vorübergehend ausgesetzt hatte, hat die Geschäftsführung des Krankenhauskonzerns erstmals in Tarifverhandlungen eingewilligt. Dies habe sie bereits am vergangenen Donnerstag bei einem Treffen mit Verdi-Vertretern und der Ärztegewerkschaft Marburger Bund verkündet, informierte Verdi-Verhandlungsführer Oliver Greie am Freitag. Die Ameos-Leitung wolle zudem 14 Kündigungen im Zusammenhang mit den Warnstreiks Ende des vergangenen Jahres zurücknehmen.

»In dem von beiderseitigem Respekt geprägten Gespräch hat die gemeinsame Verhandlungskommission die Zielsetzung klar umrissen«, lobte Verdi-Landesbezirksleiter Greie. Die verbleibenden zweieinhalb Wochen der vereinbarten Streikunterbrechung an den Standorten Aschersleben/Staßfurt, Bernburg, Haldensleben und Schönebeck in Sachsen-Anhalt werde man »konstruktiv nutzen, um die Grundpfeiler eines Tarifvertrages verbindlich abzustimmen«. Die Beschäftigtenvertreter strebten vor allem »spürbare Gehaltserhöhungen für das ärztliche und nichtärztliche Personal« an. Denn seit der Übernahme durch den Konzern im Jahr 2012 seien die Gehälter nicht mehr gestiegen, was einer Senkung des Reallohns gleichkomme. Die gewerkschaftliche Tarifkommission werde in den kommenden Tagen Vorlagen als Verhandlungsgrundlage entwickeln. In spätestens zwei Wochen werde es ein nächstes Treffen geben. »Mit diesem Verlauf der Verhandlungen können wir leben«, so Greie weiter.

Unbefristeter Streik

Ende Januar waren rund 500 der insgesamt mehr als 2.000 Beschäftigten der vier Kliniken mit fünf Standorten in den unbefristeten Streik getreten. Die Warnstreiks in den Monaten davor hatten den Ameos-Konzern nicht dazu bewegt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Statt dessen hatte die Geschäftsführung mehrere Pflegekräfte unbefristet entlassen; die Fälle, die Ameos rückgängig machen will, stehen derzeit noch vor dem Arbeitsgericht zur Verhandlung an.

Mitarbeiter hatten zudem gegenüber junge Welt über unzumutbare Arbeitsbedingungen geklagt. Oft müssen zwei Pflegekräfte in der Nacht zwei Stationen managen, sagte André Franz, Betriebsratsvorsitzender von Ameos Haldensleben. Außerdem sei mehr als ein Drittel der Krankenschwestern und -pfleger in eine externe Gesellschaft ausgegliedert, wo sie für die harte Arbeit auf dem niedrigeren Leiharbeiterniveau bezahlt würden. Ausgelagert hat Ameos auch diverse Arbeitsbereiche, in Haldensleben etwa die Küche und das Labor. Nacheinander verschwanden Kinder- und Frauenstation, die Gynäkologie und die Geburtshilfe. Gebärende müssen seither mehr als 30 Kilometer ins benachbarte Magdeburg oder nach Gardelegen fahren – bei mangelhaftem öffentlichen Nahverkehr.

Verdi sieht sich bestätigt

Die Gewerkschaften hatten zunächst angekündigt, man habe sich auf bis zu 15 Wochen Streik vorbereitet. Nach zwei Wochen lenkte das Klinikunternehmen aber ein, es kam zu einem ersten Sondierungsgespräch. Am 12. Februar setzten Verdi und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund den Ausstand deshalb für vier Wochen aus. Dies sei »der richtige Weg, um den Mitarbeitern eine tarifvertraglich geregelte Perspektive aufzuzeigen und die Versorgung der Patienten in gewohntem Maße fortzusetzen«, resümierte der Verdi-Mann Greie damals.

In Sachsen-Anhalt hatten die Landkreise ihre Krankenhäuser vor acht Jahren an Ameos verkauft. In der Bördekreisstadt Haldensleben übernahm Ameos damals das Klinikum von dem Unternehmen Sana; dort war die Privatisierung bereits 2006 erfolgt. Der Konzern ist dafür bekannt, Gewerkschaften möglichst herauszuhalten. Niedersächsischen Ameos-Häusern etwa rang Verdi aber bereits 2015 Tarifverhandlungen durch einen zehnwöchigen Streik ab. Das Ergebnis waren die Übernahme von Leiharbeitern im Pflegebereich sowie Gehaltserhöhungen um insgesamt 6,75 Prozent in drei Jahren. Auch dies hatte lange gedauert: Die Krankenhäuser in Hildesheim und Osnabrück waren schon 2008 privatisiert worden.