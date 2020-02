Teilrodungen für Tesla-Werk abgeschlossen

Grünheide. Der erste Teil der Rodung (rund 90 Hektar) für die geplante Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide nahe Berlin ist nahezu abgeschlossen. Nur einzelne Bäume standen am Sonntag nach Polizeiangaben noch. Am Donnerstag hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg einen vorübergehenden Stopp nach Eilanträgen zweier Umweltverbände wieder aufgehoben.

Der Protest gegen das Projekt geht weiter. Rund 150 Teilnehmer kamen nach Angaben der Polizei am Sonnabend nach Erkner unweit von Grünheide. Die »Bürgerinitiative gegen Gigafactory Grünheide« setzt sich für den Erhalt der Landschaft und der Schutzgebiete ein. (dpa/jW)