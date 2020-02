Iran: US-Sanktionen gegen Wächterrat

Teheran. Der iranische Wächterrat hat die neuen US-Sanktionen gegen ihn als »eine große Ehre« bezeichnet. Diese zeigten die Wirkung der iranischen US-Politik, sagte Ratssprecher Abbas-Ali Kadchodaei am Freitag laut Nachrichtenagentur ISNA. Mit Blick auf die iranischen Parlamentswahlen am Freitag hatte die US-Regierung am Donnerstag weitere Sanktionen gegen fünf Mitglieder des Wächterrats und dessen Wahlaufsichtskomitees, wie das US-Finanzministerium mitteilte. Der Wächterrat prüft laut iranischer Verfassung unter anderem die Eignung der Kandidaten für Präsidenten- und Parlamentswahlen. (dpa/jW)