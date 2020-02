Bolivien: Morales darf nicht kandidieren

La Paz. Der aus dem Amt geputschte bolivianische Präsident Evo Morales darf sich bei den kommenden Wahlen nicht um einen Sitz im Senat bewerben. Da er keinen dauerhaften Wohnsitz in Bolivien habe, sei seine Kandidatur als Senator für das Departamento Cochabamba unzulässig, teilte die Wahlbehörde am Donnerstag (Ortszeit) mit. Morales lebt derzeit im Exil in Argentinien. Am 10. November 2019 war er von Militärs zum Rücktritt gezwungen worden. In Bolivien, wo seitdem eine De-facto-Regierung die Amtsgeschäfte führt, werden am 3. Mai sowohl der Präsident als auch das Parlament neu gewählt. (dpa/jW)