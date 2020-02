USA-Taliban-Abkommen: Möglicher Termin steht

Riad. Die USA bereiten sich auf die Unterzeichnung eines Abkommens mit den aufständischen Taliban am 29. Februar vor. Voraussetzung sei, dass die vereinbarte Reduzierung der Gewalt in Afghanistan »erfolgreich umgesetzt« werde, erklärte US-Außenminister Michael Pompeo am Freitag nach einem Besuch in Saudi-Arabien. Der Nationale Sicherheitsrat Afghanistans hatte zuvor mitgeteilt, dass sich die Konfliktparteien vom 22. Februar an beim Einsatz von Waffengewalt eine Woche lang deutlich zurückhalten wollten. Auch afghanische Beamte rechnen mit einer Unterzeichnung am 29. Februar in Doha. (AFP/jW)