Network Films/ARTE Schauspielikone im Geschwindigkeitsrausch: »Ich bin Steve McQueen«

Die Wunden des Amoklaufs

Am 11.3.2009 tötete ein 17jähriger in Winnenden und Wendlingen 16 Menschen, vor allem an seiner einstigen Schule. Bis heute kämpfen die Angehörigen der Opfer, die Schule und die Stadt um Normalität, die es nicht geben kann, solange es Schießvereine gibt. Betroffene schildern, wie sie die Tat erlebt haben und wie es ihnen heute geht. Darüber hinaus berichten Menschen über den Moment, als es mit der vermeintlichen Sicherheit vorbei war. D 2019.

3sat, 20.15 Uhr

Makro

Geld oder Moral

Seit Jahrzehnten wird die Finanzindustrie von moralisch vollkommen abgekoppelten Kapitalisten dominiert, die systemgemäß persönliche Vorteile suchen. Man kann auch verantwortungsvoll investieren und damit langfristig zum Wohl der Gesellschaft beitragen, das beweist in der Darstellung, die uns hier geboten wird, Norwegen. Als weltweit größter staatlicher Fonds befindet sich der norwegische Pensionsfonds im Besitz der Gemeinschaft und wird von Politikern verwaltet. Der Fonds soll unter anderem die Rentenzahlungen für zukünftige Generationen sichern. Sein Kapital wird nach ethischen Richtlinien verwaltet. Einst stammte es aus dem Ölreichtum Norwegens. Doch mittlerweile investiert man zunehmend in erneuerbare Energien. Der Fonds besitzt 1,5 Prozent der weltweiten Aktien und ist an 9.000 Unternehmen beteiligt.

3sat, 21.00 Uhr

Ich bin Steve McQueen

»I live for myself and I answer to nobody.« Steve McQueen ist einer der kultigsten Schauspieler aller Zeiten. Ein Leinwandstar mit Sexappeal und Ausstrahlungskraft. Aus dem schwer erziehbaren Jungen und kleinstadtkriminellen Jugendlichen wurde einer der bestbezahlten und gefragtesten Schauspieler seiner Generation. Steve McQueen alias »King of Cool« genoss den Ruf eines ehrgeizigen Individualisten, der sich nichts sagen ließ.

Arte, 21.45 Uhr

Berlin live: Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland ist seit über drei Jahrzehnten einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. In Europa wissen aber die wenigsten, dass in ihm außerdem noch jede Menge musikalisches Talent schlummert. Jetzt gibt es das aktuelle Album des Emmy- und Golden-Globe-Preisträgers. Berlin Live bietet ein Konzert Sutherlands und seiner Band, zum zweiten Mal im Frühsommer 2018 war er hierzulande auf Tour..

Arte, 23.55 Uhr