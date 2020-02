Robert Galbraith/REUTERS Hilfe, Hippies!

»Dad« beginnt stark. »In meinen Träumen laufe ich vorbei an Knochensägen und Pökelsalz, weiter, immer weiter, bis ganz nach hinten in den Hof mit der Betonrampe, von der ich letzten Sommer heruntergefallen bin.«

Eine mit sehr vielen Wassern gewaschene Alleinseglerin, die irgendwas mit Medien macht, holt uns mit Verve hinein in ihre Gefühlswelt, die von Verlustängsten beherrscht wird. Die frühe Abwesenheit ihres Vaters, der ein Hippieleben führte, hat, neben ihrer gescheiterten Beziehung, die allerdings nicht weiter thematisiert wird, aus der Titelheldin jemand gemacht, der tief in der Nacht »Frischfleisch« in Bars und Clubs sucht, um am nächsten Tag schnell wieder zu verschwinden. So weit o. k. Zumal die schnörkellose Sprache nice ist und der entspannte Umgang der weiblichen Hauptfigur mit Sexualität und Alkohol überraschend positiv beschrieben wird.

Titelgeber Dad war der geschundene Sohn einer Wurstdynastie, der in den großen Fußtapsen seines Vaters ausrutschte und früh an den Folgen von AIDS starb. Die Tochter hatte nur sporadisch mit ihm zu tun. Hippiedad scheute die Verantwortung wie der Teufel das Weihwasser.

Im ersten Teil des Buchs erzählt die Heldin in angenehm lakonischer Sprache von sich und ihrer kleinen, großen Welt. Die Mutter, der brüderliche Freund und Motorradbastler, die beste Freundin, die verständnisvolle Prostituierte, die im Hauseingang ihrer Arbeit nachgeht, die Sehnsucht nach einem Vater. Klingt einigermaßen zusammengebastelt, aber na gut, soll ja schließlich ein unterhaltsamer Roman sein.

Im zweiten Teil begibt sich die Heldin auf Spurensuche, bereist Marokko, Thailand und Goa, um dort mehr über ihren Dad zu erfahren. Die drängende Frage lautet: »Hat er mich gewollt und geliebt?« Ab hier wird’s klischeehaft. In Goa muss sie unbedingt LSD nehmen, alle Hippies sind komische Käuze, eitel oder bekloppt. Über die Orte und ihre Bewohner erfahren wir wenig bis nichts. Was Dad anbelangt, geht das Abenteuer auch nicht weiter – die Suche versandet.

Das war’s aber noch nicht. Denn wie in einem schlechten Krimi wird kurz vor Schluss eine faustdicke Überraschung ausgepackt. Das geht weder zu Herzen, noch reizt es das Zwerchfell. Spätestens jetzt gehen die Lichter aus. Der Schluss ist dick aufgetragener Kitsch, und alle wichtigen männlichen Bewohner des Romans sind tatsächlich irgendwann tot. Ein Fazit gibt’s auch noch: »Wenn die Nacht zu Ende ist, würden wir auseinandergehen. Eine letzte Umarmung und das Gefühl, den nur ein Abschied hinterlässt, der für immer ist.«