Irre wie der Kapitalismus

Kai Pfaffenbach/REUTERS Am Tatort in Hanau, Hessen, 20. Februar 2020

Tobias Rathjen, der mutmaßliche Attentäter von Hanau, soll ein Verrückter, ein psychotischer Fall sein (»... weder rechter noch linker Terror, das ist die wahnhafte Tat eines Irren«, so AfD-Sprecher Jörg Meuthen). Damit tut man ihm unrecht. Denn Bankkaufmann Rathjen, der am Mittwoch ein Massaker angerichtet hat, war mehr Produkt der Gesellschaft, als diese wahrhaben will. Seine Gedanken sind die der Herrschenden.

Der Täter hinterließ im Internet ein »Manifest«. Er erweist sich darin als gelehriger Schüler des Boulevards, als treuer Zögling der Kapitalideologen: Neben pathologischen Allmachtsphantasien und Formen magischen Denkens finden sich dort alle wesentlichen Behauptungen, die täglich in immer neuer Variation in die Köpfe der Menschen gehämmert werden.

Die Migranten, von denen er etliche in den Tod riss, »haben sich in ihrer Historie nicht als leistungsfähig erwiesen«, befindet Rathjen. Diese steile These eines angeblich angeborenen Mangels hatte seinerzeit einen Berliner Finanzsenator zum Multimillionär gemacht – seine Werke wurden von Springers Bild im Vorabdruck unters Volk gejubelt. Rathjen übernimmt die für alle Rechten grundlegende Denkfigur, nach der nicht die soziale Situation, sondern Blut- oder Erbguteigenschaften ursächlich für die Lage ganzer Bevölkerungsgruppen seien, um zu folgenden Schlussfolgerungen zu gelangen: Für eine »komplette Ausweisung« sei es zu spät, daher müssten die entsprechenden Völker, er kommt auf mehr als 25, »komplett vernichtet werden«.

»Falsche« Staatsbürger loszuwerden, damit befasste sich nicht nur Rathjen (»Nicht jeder, der heute einen deutschen Pass besitzt«, sei »reinrassig und wertvoll«). Im bayrischen »Integrationsgesetz«, von der CSU 2016 durchgepeitscht, wird zwischen Passinhabern »mit« und »ohne Migrationshintergrund« differenziert: Staatsbürger mit einem nichtdeutschen Großvater sind dieser Denke zufolge »besonders integrationsbedürftig«. Die AfD will Pässe am liebsten gleich wieder aberkennen können.

Weiterhin bewegten Rathjen der Aufstieg Chinas (»primär ein Versagen von uns selbst, da der Westen sich nicht geschlossen dem Gegner stellte«), der Niedergang der USA und der »Hochverrat« an Deutschland. Wäre nicht die Tat – viele seiner Ideen kämen ganz unverdächtig daher. Sie werden schließlich in vielen Medien seit Jahren ernsthaft diskutiert. Was ist daran, dieser Logik zufolge, eigentlich »irre«, außer dem einsamen Entschluss Rathjens, sich nicht mit einem Kreuzchen rechts von der SPD und geduldigem Warten auf die administrative Lösung aller »Probleme« zu bescheiden?

»Im Internet wächst eine Welt heran, die schaudern lässt«, klagt die FAZ am Donnerstag. Oh nein – die wuchert längst, auf Titelseiten, in Regierungsparteien, in Beamtenhirnen. Womöglich ist es tatsächlich so banal: Wir werden von Irren beherrscht, die mit irren Methoden irre Ziele anstreben. Tote nehmen sie dabei in Kauf.