Blick nach vorn

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa Der Hafen Mukran auf der Insel Rügen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vom reinen Fährhafen zum Universalhafen entwickelt (27.9.2019)

Es war voll im Palazzo, den sich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin hingestellt hat. Rund 500 Teilnehmer drängten sich am Dienstag auf drei Ebenen des Veranstaltungsortes der siebten DIHK-Russland-Konferenz. Sie stand inhaltlich unter dem Stichwort »Innovation« und politisch im Zeichen des Durchstartens. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begrüßte eine von Jahr zu Jahr wachsende Anzahl russischer Minister als Gäste. Wenn das so weitergehe, könne man in ein paar Jahren eine gemeinsame Kabinettssitzung veranstalten, scherzte er. Demonstrativ duzte der deutsche Minister seinen russischen Amtskollegen Denis Manturow, Minister für Industrie und Handel, und bezeichnete Russen sowie US-Amerikaner als »unsere Freunde und Partner«. Maxim Oreschkin, bis Januar Minister für wirtschaftliche Entwicklung und inzwischen Wirtschaftsberater von Präsident Wladimir Putin, nutzte den Aufenthalt in Berlin zu Gesprächen im Kanzleramt.

Deutlicher als Altmaier kritisierte der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel (SPD), die Behinderungen des deutschen Russland-Geschäfts durch die Vereinigten Staaten, insbesondere im Energiesektor. Pegel hielt ein klares Plädoyer dafür, die Gasleitung »Nord Stream 2« fertigzubauen. Für die »Unkenrufe« einiger Abgeordneter im EU-Parlament habe er überhaupt kein Verständnis. Diese Kritiker wollten ein klar geregeltes rechtliches Verfahren im Nachhinein aushebeln. Europa werde künftig nicht weniger, sondern mehr Gas brauchen, wenn es aus Kohleverstromung sowie -verheizung aussteige. Und »Nord Stream 2« könne technisch auch genutzt werden, um zum Beispiel Wasserstoff für eine »wirkliche Verkehrswende« zu importieren. Die Europäische Union untergrabe das Vertrauen, das sie genieße, sollte sie ein bereits genehmigtes Projekt nachträglich hintertreiben. Pegel äußerte sich zuversichtlich, dass die Pipeline doch noch fertiggebaut werde.

Doch auch für den entgegengesetzten Fall wird vorgesorgt. So ist nach Pegels Worten im Hafen von Rostock ein Flüssiggasterminal im Bau. Auftraggeber ist der russische Gaskonzern Nowatek, der in der Nähe von St. Petersburg bereits die entsprechende Verladestation angelegt hat. Und vor kurzem sei die zu DDR-Zeiten eingeführte Eisenbahnfähre zwischen Baltisk im Gebiet Kaliningrad und Mukran auf Rügen reaktiviert worden. Sie biete kürzere Transportzeiten als der Landweg durch Polen, allerdings – was Pegel nicht sagte – erkauft durch mehr Aufwand für mehrfache Zollabfertigungen.

Im Unterschied zu dem manchmal etwas bemühten Enthusiasmus der deutschen Politiker waren die Äußerungen der russischen Seite zurückhaltender im Ton und gleichzeitig geprägt von gewachsenem Selbstbewusstsein. Handels- und Industrieminister Manturow nannte eine im Laufe des Tages häufig zitierte Zahl: Russland sei innerhalb weniger Jahre im »Ease of Doing Business«-Index der Weltbank – der nach eigenen Angaben Ökonomien nach ihrer wirtschaftlichen »Regulierungsleistung«, sprich Geschäftsfreundlichkeit, bewertet – vom 112. auf den 28. Platz vorgerückt und stehe damit nicht mehr weit von der Bundesrepublik (Platz 22) entfernt. Er forderte deutsche Unternehmen auf, nicht mehr nur Produkte nach Russland zu exportieren, sondern dort direkt zu produzieren. Beispiele solcher »Lokalisierungen« fielen im Zuge der verschiedenen Podiumsveranstaltungen etliche. So sagte der Direktor von Siemens Russland, Alexander Liberow, sein Unternehmen sei bereits ein russisches geworden. Es beschäftige 30.000 Menschen und habe aktuell mehrere Großaufträge der staatlichen russischen Eisenbahngesellschaft an Land gezogen. Ein Vertreter des Elektronikherstellers Phoenix Contact hob hervor, dass die lokale Produktion helfen könne, Lieferstörungen im Import – im Klartext: neue Sanktionen – abzufedern.

Matthias Schepp, Vorsitzender der deutsch-russischen Außenhandelskammer, sagte, in vielen Fällen seien die Werke deutscher Investoren in Russland heute bereits moderner als die Stammhäuser. Es gehe Firmen aus der BRD längst nicht mehr um niedrigere Lohnkosten. Viele von ihnen betrieben in Russland bereits eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, wie beispielsweise die Linde AG, die im Gebiet Samara (früher: Kuibyschew) ein Zentrum mit 2.000 Ingenieuren betreibe.

Veranstaltungen wie diese Russland-Konferenz sind immer auch Orte hochfliegender Absichtserklärungen. Nicht alles, was dort gesagt wird, muss man auf die Goldwaage legen. Aber, wie es einer der Teilnehmer am Rande formulierte: Die deutsche Wirtschaft will »durchstarten« und sich das Geschäft mit Russland von den US-Sanktionen nicht verderben lassen.