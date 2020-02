Streaming in Flandern

Thierry Roge/REUTERS Streaming ist in: Telenet will mit dem Großverleger DPG Media »flämisches Netflix« an den Start bringen

Traditionelle TV-Programme habe es schwer. Um Filme anzuschauen werden derzeit fast ausschließlich Streamingdienste genutzt. Der Medienkonzern DPG Media (De Persgroep) und der größte belgische Internetanbieter Telenet wollen deshalb noch in diesem Jahr ein »flämisches Netflix« ins Leben rufen.

»DPG Media und Telenet kündigen heute die Absicht an, über ein Joint Venture der beiden Unternehmen zusammen ein vollwertiges Streamingangebot mit lokalem und internationalem Inhalt zu gründen«, meldete DPG Media am 12. Februar in einer Pressemitteilung auf seiner Homepage. »Telenet und DPG Media erwarten, dass der neue Betrieb ab Herbst 2020 aktiv sein wird.« Das Angebot per App wird natürlich kostenpflichtig sein. Ein Name wird noch gesucht.

Starkes lokales Angebot

Internationale Streamingdienste hätten zunehmend den flämischen Markt entdeckt und würden die regionalen Sender und Medienkonzerne finanziell stark unter Druck setzen. »Dieser schnellwachsende Markt bietet jedoch auch Potential für Player, die sich mit einem starken lokalen Angebot in Kombination mit ausländischen Filmen und Serien von den anderen unterscheiden«, heißt es in der Mitteilung. »Telenet und DPG Media haben verschiedene Trümpfe in der Hand, um zusammen einen relevanten Streamingdienst aufzubauen.«

Die geplante Hochzeit, der noch das belgische Kartellamt zustimmen muss, verbindet zwei Giganten. DPG Media ist auf dem niederländischsprachigen Zeitungsmarkt beinahe ein Monopolist. Mit De Morgen und Het Laatste Nieuws besitzt er die wichtigsten Presseerzeugnisse in Flandern. In den Niederlanden hat De Persgroep nach und nach die Traditionszeitungen Algemeen Dagblad, Trouw, De Volkskrant und Het Parool aufgekauft. Daneben hat es die populären, flämischen Fernsehsender VTM und Q2 im Portefeuille. Der jährlicher Umsatz beläuft sich auf 1,5 Milliarden Euro.

Die flämischen Nationalisten sind erfreut. »VTM und Telenet haben einen unglaublichen Einfluss auf die Bildung der flämischen Identität gehabt und haben ihn weiter. Es lebe Flandern!« jubelte Theo Francken, einer der wichtigsten Politiker der Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) am 12. Februar auf Twitter.

Die N-VA ist die stärkste Partei in Flandern und stellt mit Jan Jambon den aktuellen Ministerpräsidenten der Region. Da wundert es nicht, dass sich die öffentlich-rechtliche flämische Radio- und Fernsehgesellschaft VRT gut vorstellen kann, mit dem Joint Venture zu kooperieren. »Wir sind offen für eine Zusammenarbeit mit dieser Initiative. Das passt auch zur Medienpolitik der flämischen Regierung«, heißt es in einem Statement der VRT vom 12. Februar.

Was die Nationalisten lieber nicht an die große Glocke hängen: Telenet ist kaum noch als flämischer Betrieb zu bezeichnen. Die Aktiengesellschaft gehört zu 56 Prozent zu Liberty Global, einem in mehr als einem Dutzend Staaten agierenden Multi mit Sitz in London. Das Unternehmen gehört dem US-Milliardär John Malone. Der Konzern kauft und verkauft Internetanbieter nach Belieben und wird auch gerne als »Heuschrecke« bezeichnet.

Liberty Global im Spiel

2018 veräußerte Liberty Global den österreichischen Anbieter UPC Austria für 800 Millionen Euro an die Deutsche Telekom, die damit auch eine Milliarden Euro Schulden übernahm. UPC Austria ist inzwischen aufgelöst worden und fusionierte mit T-Mobile Austria zu Magenta Telekom. Im Moment sucht Liberty Global händeringend einen Interessenten für den größten Schweizer Kabelnetzbetreiber UPC.

Wie das Geschäftsmodell von Liberty Global funktioniert, zeigt exemplarisch der Verkauf der Tochter Unitymedia an den britischen Konzern Vodafone, den die EU-Kommission im vergangenen Juli durchwinkte. Liberty Global kaufte Unitymedia einst für 2,1 Milliarden Euro und macht bei dem Geschäft mit Vodafone nun einen Gewinn von 7,2 Milliarden Euro. Auf dieses Geld erwarte Liberty Global nach eigenen Angaben keine Steuerabgaben, berichtete Spiegel online im Dezember 2018.

Damit nicht genug: Gemeinsamen Recherchen von Spiegel online und dem Rechercheportal Finance Uncovered zufolge soll Liberty Global innerhalb von acht Jahren zusätzlich 3,8 Milliarden Euro bei Unitymedia abgeschöpft haben – unterm Strich ein Gewinn, der sich sehen lassen kann. Im selben Zeitraum zahlte Liberty Global laut Spiegel online nur 50 Millionen Euro Unternehmenssteuer.