»If you're not living on the edge, you're taking up too much room« – Andrew Weatherall

»We wanna be free / We wanna get loaded and have a good time«, singt Bobbie Gillespie in »Loaded«. Die Zeile ist zwar das Zitat aus einem Trashfilm von Roger Corman, bringt den verstrahlten Feiergeist der sogenannten Rave-o-Lution Großbritanniens aber hübsch auf den Punkt. Dazu muss man wissen, dass Gillespie der schlechtgelaunte Sänger der mediokren Stones-Wiedergänger Primal Scream war. Der Song aber, nein, beinahe das gesamte Album »Screamadelica« (von 1991) macht trotzdem ziemlich viel Spaß, was freilich vor allem an ihm lag, an Andrew Weatherall. Der hatte sich nämlich das Grundgerüst der Stücke geschnappt und daraus veritable Dance Tracks gebastelt. Was prompt dazu führte, dass britische Indiepopper richtig tanzen lernten, Pillen schluckten wie blöde, sich sogar ein wenig fühlen durften wie echte Raver, die es damals natürlich auch schon gab.

Weatherall, 1963 in Windsor, England, geboren, ist am Montag morgen in einem Londoner Krankenhaus an einer Lungenembolie gestorben, mit gerade mal 56 Jahren. Früher oder später rächt sich das Nachtleben? Klar, und nichts Genaues weiß man nicht. Was man weiß: ­Weatherall war ein sehr guter DJ. Okay, kein filigraner Techniker, eher ein musikverliebter Nerd (bevor es Nerds gab) mit riesiger Plattensammlung. Und er war nicht zu knapp daran beteiligt, Acid House, vorher schon big auf Ibiza, in Großbritannien großzumachen. Es sprach sich halt rum, dass er und Kumpel Paul Oakenfold es im Londoner Klub Shoom sehr schön zwitschern ließen, zu harten Bässen, harschen Breakbeats, holpernder Bassdrum – der elektronische Sound der Stunde. Und weil auch die angesagten Musiker nicht auf ihren Ohren saßen, war Weatherall bald schon Produzent von Bands wie My Bloody Valentine (»Soon«), Happy Mondays (»Hallelujah«) oder eben Primal Scream. Aus deren Blues wurde ein Blubbern, Gillespies eher aufdringliche Stimme ward fragmentiert und rutschte in den Hintergrund, das Album »Screamadelica« gilt bis heute als eines der wegweisenden der 90er. Fremde Arbeiten aufhübschen reichte Weatherall indes bald nicht mehr, im Zuge dessen, was man in den mittleren 90ern TripHop oder Big Beat nennen sollte, gründete er gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern Sabres of Paradise und Two Lone Swordsmen. Lang ist’s her.

2016 war Weatherall in New York in Tim Sweeneys Radiosendung »Beats in Space«, die Gäste dort hinterlassen ein Erinnerungspolaroid. Auf seinem stand: »If you’re not living on the edge, you’re taking up too much room.«