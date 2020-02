In der Wirklichkeitsfabrik

Archiv Ror Wolf/Erika Wolf Collage von Ror Wolf, aus: Raoul Tranchirers vielseitiger großer Ratschläger für alle Fälle der Welt (Frankfurt am Main, 1999)

Es war 1992 in Bremen, als ich Ror Wolf zum ersten Mal sah. Er saß gut zwanzig Meter von mir entfernt und las Stücke aus seinem Buch »Ausflug an den vorläufigen Rand der Dinge«. Wie alle anderen im Publikum war ich von Wolfs warmer, weicher Baritonstimme mindestens so betört wie von den Geschichten, die er ohne Versprecher und falschen Ton vortrug. Nach der Veranstaltung nahm ich meinen Mut zusammen und wollte den Dichter ansprechen. Der jedoch wurde von einem penetranten Verehrer belagert, der sich einen meterhohen Stapel Wolf-Ausgaben signieren ließ. Ich verlor meinen Schneid und hoffte aufs nächste Mal.

Es dauerte neun Jahre, bis ich Ror Wolf wiedersah. Diesmal saß er mit Freunden und Kollegen in einem griechischen Restaurant in Mainz, unterhielt die Runde mit hinreißenden Anekdoten und Aperçus und gab mir, der ihm völlig fremd war, sogleich das Gefühl, willkommen zu sein. In den folgenden Jahren sahen Wolf und ich uns ziemlich oft, weil ich seine Biographie schreiben wollte und der Autor sich reichlich Zeit nahm, mir aus seinem bewegten, abenteuerlichen Leben zu erzählen. Dieses Buch steht bis heute aus, aber als ich Ror Wolf vor einiger Zeit mein Scheitern an der Aufgabe bekannte, nahm er es gelassen und sagte: »Im Grunde bin ich der einzige, der meine Biographie schreiben kann.«

Geboren wurde er als Richard Georg Wolf am 29. Juni 1932 in Saalfeld, einer Kleinstadt in Thüringen. Seine Familie betrieb ein Schuhgeschäft und hatte es zu einigem Wohlstand gebracht. Obwohl Vater Wolf ein großer Musikliebhaber war und auf langen Waldspaziergängen mit dem Sohn gern und gar nicht einmal schlecht Arien schmetterte, bedeutete Kunst den Eltern wenig. Immerhin hatte sich der Vater einen hervorragend sortierten Bücherschrank zugelegt, in dem der Junge eifrig stöberte. Zur prägenden Lektüre wurden die Bildergeschichten Wilhelm Buschs und die Romane Jules Vernes.

Mit elf Jahren steckten die Eltern ihn in die Heimschule Wickersdorf. Sportunterricht wurde in diesem Internat besonders groß geschrieben, und Richard mauserte sich zu einem mehr als passablen Leichtathleten; besonders auf der Mittelstrecke tat er sich hervor. Das Kriegsende war für ihn auch ein Ende der Illusionen. So gern er sich einst die HJ-Uniform angezogen hatte, so verraten und belogen fühlte er sich nun von seinen Lehrern und Scharführern, vor allem aber vom »Gröfaz«. Wolf war fortan ein Gegner jeglicher Ideologie; auch deshalb verschwand er, sobald er konnte, aus der DDR. Denn deren Kulturfunktionäre pflegten Vorstellungen von der Kunst und der Literatur, mit denen er nichts anfangen konnte.

Nicht mal den Jazz, den er als Pubertierender für sich entdeckte, mochten sie ihm gönnen. Mit Schulfreunden gründete er eine Band, in der er das Schlagzeug bediente. Die Liebe zum Jazz bewahrte Wolf sich ein Leben lang. Dem musikalischen Idol seiner Jugend widmete er 40 Jahre später sein zugänglichstes und populärstes Werk, das Hörspiel »Leben und Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus Nordamerika«. Als Sohn »belasteter« Eltern – die keine Nazis, doch gutbetuchte Bourgeois waren – durfte Wolf nicht studieren und schlug sich zwei Jahre lang als Betonarbeiter durch. 1953 schließlich, wenige Wochen nach den Ereignissen des 17. Juni, türmte er nach Westberlin.

Es folgte ein wahres Hunger- und Elendsjahr. Im übelsten Job, den er annehmen musste, kratzte er, kopfüber an einem Seil hängend, Farbreste aus den Mischbottichen einer Stuttgarter Chemiefabrik. 1954 schrieb er sich als Student in Frankfurt am Main ein, besuchte Vorlesungen und Seminare von Walter Höllerer und Theodor W. Adorno. In dieser Zeit fasste er den Entschluss, Schriftsteller zu werden, wurde Redakteur der Studentenzeitschrift Diskus und veröffentlichte erste literarische Arbeiten. Höllerer war es auch, der ihn in seinen Ambitionen ermunterte und 1961 zu einem Kollo­qium der Gruppe 47 einlud.

1959 heiratete Wolf. Wie viel er seiner Frau Erika verdankte, dass es für ihn in den Anfangsjahren unmöglich gewesen wäre, ohne ihren Rückhalt und ihre finanzielle Unterstützung eine Existenz als »freier, ungeschützter Unternehmer« zu bestreiten, wurde er nicht müde zu betonen. Auch das Archiv, in dem er seine Manuskripte, Tagebücher, Briefe, Studien, Vorarbeiten und Collagen verwahrte, und dessen fabelhafte Ordnung von allen Besuchern bestaunt wurde, richtete Erika Wolf ihm ein.

1964 erschien sein Debütroman »Fortsetzung des Berichts«. Um nicht mit einem seinerzeit ziemlich bekannten anderen Autor verwechselt zu werden, legte Wolf sich das Pseudonym Ror zu – ein Palindrom, dessen tiefere Bedeutung er bestritt, obwohl es zweifellos eine besitzt. In den folgenden Jahren herrschte ebensoviel Betriebsamkeit wie Unruhe in Wolfs Leben: Als Erika und er sich 1990 in Mainz niederließen, hatte Ror Wolf insgesamt 34 Umzüge hinter sich.

Ein Bestsellerautor war er nie, ein »großer Unbekannter« freilich auch nicht. Die Literaturkritik – von wenigen Ausnahmen abgesehen – bemerkte sofort seine enorme Kunstfertigkeit und Originalität. Ein größeres Publikum erreichte er seit den 70er Jahren vor allem mit seinen Fußballbüchern; berühmt (und wohlhabend) machte ihn sein »Beiderbecke«-Hörspiel, das bis heute mehr als hundertmal ausgestrahlt wurde.

Als ich Ror Wolf zum letzten Mal sah, vor drei Wochen in einem Krankenhaus in Mainz, musste ich ihm versichern, dass wir uns so bald wie möglich wiedertreffen. Und zwar in seiner »Wirklichkeitsfabrik« auf der Kupferbergterrasse mit dem herrlichen Blick über die Altstadt. Ich werde dieses Versprechen leider nicht halten können. Aber vielleicht wird es nun endlich was mit dem anderen Versprechen, der Biographie.

Am Montag abend ist Ror Wolf im Alter von 87 Jahren in Mainz gestorben.