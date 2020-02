Auch Täter benennen

SHMH, Museum für Hamburgische Geschichte Die Faschisten haben von hier aus Juden, Sinti und Roma aus ganz Norddeutschland deportiert (Aufnahme von 1931)

Im Mai 1940 nahm die Kriminalpolizei in Norddeutschland Hunderte Roma und Sinti fest und internierte sie in einem sogenannten Fruchtschuppen im Hamburger Hafen. Am 20. Mai des Jahres wurden fast 1.000 von ihnen in ein Lager im polnischen Belzec verschleppt. Sie mussten schwere Zwangsarbeit bei der Entwässerung von Mooren leisten, im Winter wurden sie sich selbst überlassen, die Todesrate war hoch. Auch diesen Menschen galt eine Gedenkveranstaltung, die am Montag im Lohsepark der Hamburger Hafencity stattfand. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich begannen dort die Bauarbeiten für das neue Dokumentationszentrum des Gedenkortes »Denk. mal Hannoverscher Bahnhof«.

Zwischen 1940 und 1945 wurden von diesem ehemaligen Bahnhof aus, der die Hansestadt einst mit Hannover, dem Ruhrgebiet und Cuxhaven verbunden hatte, mehr als 8.000 Juden, Roma und Sinti deportiert. Die Deportation der Roma und Sinti nach Belzec war der erste von rund 20 Transporten. Die Menschen wurden in Ghettos und Konzentrationslager verschleppt, wo ein großer Teil von ihnen ermordet wurde. Bereits seit 2017 erinnert der Gedenkort »Denk. mal« im Lohsepark daran. Das Dokumentationszentrum innerhalb eines Büro- und Hotelgebäudes soll 2023 fertiggestellt sein. Ab dann wird dort eine Dauerausstellung zu sehen sein, die über die Deportationen von rassistisch verfolgten Menschen und Widerstandskämpfern in der Nazizeit aufklärt.

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) erklärte laut Internetportal der Behörde für Kultur und Medien bei der Feierstunde, das neue Zentrum werde »eine große Bedeutung für die Erinnerungskultur in Deutschland« haben und zugleich ein zentraler Baustein in dem neu entstehenden Erinnerungskonzept der Stadt sein. Es vollende den Gedenkort. Er sei dankbar, dass dieser und das Dokumentationszentrum gemeinsam mit Vertretern der Verfolgtenverbände entwickelt werden konnte. Oliver von Wrochem, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, sagte, das neue Zentrum solle ein »Ort lebendiger Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart« werden. »Durch Bezugspunkte zu gegenwärtigen Herausforderungen in Zeiten eines zunehmenden Antisemitismus, Antiziganismus und Rassismus« sollten die Besucher zum Nachdenken über ihre eigene Verantwortung angeregt werden.

Das neue Dokumentationszentrum wird als drittes Element der Gedenkstätte über eine Gesamtfläche von rund 800 Quadratmetern verfügen. Als »Lernort mit innovativen Formaten« soll es besonders auch junge Menschen ansprechen, wie die »Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen« am Montag mitteilte. Neben den Informationen über die Verfolgung der deportierten Juden, Roma und Sinti soll es auch um die Verfolgung und den Abtransport von mehr als 1.000 zumeist politischen Gegnern der Nazis in das »Bewährungsbataillon 999« der Wehrmacht gehen. Hunderte von ihnen starben in gefährlichen Kriegseinsätzen. Thematisiert wird auch die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Reichsbahn und Hamburger Behörden sowie das Handeln von Tätern auf unterschiedlichen Ebenen. Die Dauerausstellung wird von einem wissenschaftlichen Team der KZ-Gedenkstätte Neuengamme konzipiert.

Vom historischen Vorplatz des ehemaligen Hannoverschen Bahnhofs, dem Lohseplatz, führt eine sogenannte Fuge quer durch den Park bis zum unter Denkmalschutz gestellten historischen Bahnsteig 2 und zeichnet den einstigen Gleisverlauf nach. Lohseplatz und »Fuge« sind das erste Element und wurden im Sommer 2016 zusammen mit dem Park eröffnet. 2017 folgte das zweite Element, nämlich die Eröffnung des zentralen Gedenkortes an den historischen Relikten der Kante des Bahnsteigs 2, von dem die Deportationen abgingen, sowie an erhaltenen Gleisverläufen des ehemaligen Hannoverschen Bahnhofs. 20 Namenstafeln erinnern hier an die mehr als 8.000 von diesem Ort aus deportierten Menschen.