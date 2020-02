Rotlicht: Konkurrenz

Photoshot/Picture Alliance Ob das Gegeneinander die Brause besser macht? Getränkestände von Pepsi und Coca-Cola im indischen Delhi

Die Konkurrenz ist ein zentrales Merkmal bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften – und zwar sowohl auf der Ebene ihres tatsächlichen Funktionierens als auch auf der ihrer, für dieses Funktionieren unabdingbaren, ideologischen Selbstbeschreibung.

Die historisch einmalige Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise, die fortwährend die Produktionsmittel revolutioniert, geht in erster Linie auf die Konkurrenz zurück. Der Blick in die ideenlosen und behäbigen Gesichter der Damen und Herren in den Vorstandsetagen mag als Hinweis genügen, dass der Bürger, für sich allein genommen, nicht unbedingt der leidenschaftliche Innovator ist, als der er sich gern darstellt. Umtriebig wird er, weil er muss. Um der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen und nicht aus dem Markt gedrängt zu werden, stellt er kluge Ingenieure und Marktforscher ein, die sich für ihn den Kopf darüber zerbrechen, wie er sein Warengerümpel präsentieren muss, um es an den Mann oder die Frau zu bringen. Und die Ingenieure und Marktforscher geben sich wirklich Mühe, weil sie sonst entlassen werden, denn auch auf dem Arbeitsmarkt herrscht Wettbewerb.

Nun ist hier zweierlei kritisch anzumerken: Einmal, dass dieser Mechanismus zwar auf der Ebene der einzelnen Unternehmen unbestreitbar Effizienz befördert, dies aber gesamtgesellschaftlich mitnichten der Fall sein muss. Es stimmt: Die einzelne Firma kann es sich nicht leisten, Ressourcen zu vergeuden. Die Ressourcen der unterlegenen, aus dem Markt gedrängten Konkurrenz sind aber aus gesellschaftlicher Perspektive genau das: verschwendet. Außerdem konkurrieren die Wettbewerber um Verkaufszahlen, nicht um die Mehrung des gesellschaftlichen Nutzens. Die Ressourcen, die in Bestechung, Werbung und rechtssichere Knebelverträge fließen, sind aus der Sicht der einzelnen Firma effizient eingesetzt, aus der Sicht der Gesamtgesellschaft aber einfach verbrannt. Zum zweiten liquidiert sich der kapitalistische Wettbewerb tendenziell selbst. Die siegreichen Unternehmen fressen die Marktanteile ihrer verdrängten Konkurrenten einfach auf und gewinnen dabei so sehr an Macht, dass kaum ernstzunehmende Gegenspieler nachwachsen können. In den meisten Wirtschaftssektoren hat der Wettbewerbskapitalismus des 19. Jahrhunderts auch deshalb schon längst dem Monopolkapitalismus Platz gemacht – daran ändert auch die vielbemühte Wettbewerbspolitik des Neoliberalismus wenig: Das Kapital hält sich ja schließlich keine Regierung, damit diese ihm dann die Verkaufszahlen ruiniert.

Ideologisch scheint es allerdings, als wäre der Wettbewerb umso wichtiger, je weniger er wirtschaftlich noch eine Rolle spielt. Als Ideologie schiebt er den armen Schweinen die Schuld an ihrer Situation zu: Kaum etwas demoralisiert die Gedemütigten und Ausgebeuteten mehr, als wenn man ihnen erfolgreich vermittelt, sie seien eben einfach »Verlierer« – und obendrein schlechte, wenn sie sich beschweren. Bürgerliche Staaten und Konzerne können alles mit den »Zwängen« des Wettbewerbs rechtfertigen.

Die Kunst einer sozialistischen Wirtschaftspolitik wird nicht zuletzt darin bestehen, die Konkurrenz aus dieser schäbigen Doppelrolle zu befreien. Gerade wenn die Konkurrenz nicht mehr das umfassende Organisationsprinzip der Wirtschaft ist und dem vernünftigen Plan untergeordnet wird, wenn niemand mehr auf dem Arbeitsmarkt um sein gesellschaftliches Überleben strampeln muss, dann kann und sollte dem Wettbewerb durchaus wieder zum Nutzen der Gesellschaft Raum gegeben werden. In Wissenschaft, Kunst und Politik wird es auch weiterhin reichlich Probleme geben, um deren gelungenste Lösung es sich zu wetteifern lohnt.