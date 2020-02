Francois Lenoir/REUTERS Deutliche Absage an jede künftige Dominanz der EU: Der britische Chefunterhändler David Frost

An beiden Ufern des Ärmelkanals hat das große Schaulaufen begonnen. Bevor die Gespräche über ein dauerhaftes Handels- und Partnerschaftsabkommen zwischen Großbritannien und der EU Anfang März offiziell eröffnet werden, stecken Brüssel und London ihre Positionen öffentlich ab. Kürzlich hatte die EU vorgelegt: Kommission und Parlament verlangen, das Vereinigte Königreich solle sich nach seinem Austritt ganz freiwillig weitgehend an die Regel- und Normenwerke der EU anpassen. Der britische Chefunterhändler David Frost hat am Montag abend in einer Rede in Brüssel darauf geantwortet. London meine es mit dem »Brexit« wirklich ernst, bestätigte er: »Der Kern des ganzen Projekts« sei nichts Geringeres als die volle Unabhängigkeit Großbritanniens auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Strebe die EU ein dauerhaftes Bündnis mit dem Königreich an, dann bestehe »der einzige Weg« darin, es »auf der Grundlage einer Beziehung gleichberechtigter Partner aufzubauen«. Frosts Rede war eine deutliche Absage an jede künftige Dominanz der EU.

Worauf man sich für die kommenden Monate einstellen muss, das hat Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian am Wochenende so beschrieben: Beide Seiten werden sich »gegenseitig zerfetzen«. Das sei ganz normal, erläuterte Le Drian. Schließlich stelle kein Staat seine Interessen ohne zwingenden Anlass zurück. Bis Jahresende muss das erwartete Hauen und Stechen beendet sein, denn liegt bis dahin kein Abkommen vor, dann erfolgt der »Brexit« ungeregelt. Das wäre aus Sicht nicht nur der deutschen Wirtschaft, die um ihr Geschäft fürchtet, sondern auch aus Sicht deutscher Großmachtstrategen fatal: Berlin und Brüssel sind, wollen sie weltpolitisch mitreden, auf das britische Einflusspotential angewiesen. Und wenn man sich über den Ärmelkanal hinweg ökonomisch zerlegt, wird aus der Wasserstraße schnell ein politisch spaltender Graben.

Wird es Berlin, Brüssel und London gelingen, um des gemeinsamen Weltmachtstrebens willen einen Modus vivendi für die Wirtschaftsbeziehungen zu finden? Man sollte meinen: na klar. Allerdings ist Berlin nicht nur unter Historikern dafür bekannt, in maßloser Selbstüberschätzung in die Niederlage zu stürmen. Als London Anfang 2016 die EU um Zugeständnisse bat, um den »Brexit« abzuwenden, speiste Brüssel die Briten vor allem auf deutschen Druck mit Krümeln ab. Das Ergebnis ist bekannt; es sorgte in Deutschland für Entsetzen. Die Versuche des EU-Verhandlungsteams unter Michel Barnier und seiner eigentlichen Strippenzieherin Sabine Weyand, die britische Premierministerin Theresa May auflaufen zu lassen, um den »Brexit« zu stoppen, führten zu Mays Sturz. Der »Brexit« kam, und Boris Johnson dürfte weitaus geringere Zugeständnisse machen als seine Amtsvorgängerin. Ob Berlin und Brüssel sich nun zum dritten Mal verzocken? Zuzutrauen wäre es ihnen.