Landminen verbieten

IPPNW Deutschland

Am Dienstag haben sich Demonstranten vor der US-Botschaft in Berlin auf dem Pariser Platz versammelt und gegen die Freigabe des Landmineneinsatzes für das US-Militär durch die Trump-Administration protestiert. Zu der Aktion hatten die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen und die Organisation »Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges«, IPPNW, aufgerufen. Sogenannte Antipersonenminen verletzen oder töten in mehr als 80 Prozent aller Fälle unbeteiligte Zivilistinnen und Zivilisten, erklärten die Veranstalter. (jW)