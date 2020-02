CDU: Neue Debatteum »Leitkultur«

Berlin. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor will die 20 Jahre alte Debatte um eine deutsche »Leitkultur« neu beleben. Sein sächsischer Fraktionskollege Marian Wendt (34) plädiert dafür, den Föderalismus einzuschränken. Auch die Trennung zwischen Geheimdienst und Polizei will er teilweise abschaffen: »um Terrorismus und Extremismus effektiver zu bekämpfen«. Das sagte Wendt bei einer Buchvorstellung am Montag in Berlin. (dpa/jW)