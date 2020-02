Kühnert fordert CDU zur Wahl Ramelows auf

Berlin. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Juso-Chef Kevin Kühnert hat die Thüringer CDU zur Wahl des Linke-Politikers Bodo Ramelow zum Interimsministerpräsidenten aufgefordert. Niemand könne die CDU dazu zwingen, aber es wäre ein Akt der Schadensbegrenzung, sagte Kühnert am Montag gegenüber RTL/N-TV. Der Weg für Neuwahlen in Thüringen müsse frei gemacht werden. Am Montag abend wollten sich in Erfurt Vertreter der einstigen »rot-rot-grünen« Koalitionsregierung mit einer Arbeitsgruppe der CDU-Landtagsfraktion treffen. (dpa/jW)